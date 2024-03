Osijek tone sve dublje: Zekić potpuno poludio već nakon pola sata, a reakcija navijača govori sve

Nogometaši Osijeka doživjeli su novi poraz. Ovoga puta na Opus Areni s minimalnih 0:1 porazio ih je Varaždin, i to pogotkom Leona Belcara u 12. minuti. Treći je to poraz za bijelo-plave u zadnje četiri utakmice, a još jedan razlog za brigu leži u tome što su u zadnjih 16 utakmica ostvarili tek tri pobjede.

Sve to što se događa u jednom je trenutku teško palo treneru domaćih, Zoranu Zekiću. On se već u 34. minuti utakmice odlučio na dvostruku izmjenu pa je tako iz igre izvadio kapetana Vedrana Jugovića i ovozimsko pojačanje u sredini terena, Enisa Cokaja. Nije to čest slučaj u nogometu...

Nakon utakmice reagirala je i domaća navijačka skupina. Kohorta je žestoko izviždala igrače Osijeka prije no što su otišli u svlačionicu. Čulo se i ono tradicionalno "uprava, odlazi", koje nezadovoljni navijači bilo kojeg kluba upute s tribina nakon teškog poraza.