Organizatori na Bahamima snimili Hrvate i teško ih optužili, oni uzvraćaju: Sve je falsificirano

Ako je vjerovati organizatorima svjetski poznatog natjecanja dubinskog ronjenja na dah Vertical Blue koje se održava na Bahamima, hrvatski natjecatelji Vitomir Maričić i Petar Klovar, ali i njihova kolegica koji se nije prijavila za natjecanje, stigli su tamo s punim dopinga, a još su i otvoreno razgovarali koje su nedopuštene supstance uzimali i koje nose sa sobom. Pretres prtljage i istragu su proveli organizatori i policajci koji, doduše, niju bili na dužnosti. Hrvatski sportaši su diskvalificirani i zabranjeno im je sudjelovanje u natjecanju te se dalje pokreće postupak protiv njih. Oni pak kažu odgovaraju su sve optužbe lažne, da su stvari ozbiljne te da su izmakle kontroli i da će njihov odvjetnik poduzeti određene korake.

Natjecanje Vertical Blue New York Times je nazvao “Wimbledonom ronjenja na dah”, a ovogodišnje izdanje. 15. po redu, održava u Dean’s Blue Holeu na Bahamima od 20. do 30. srpnja. Natjecatelji će odmjeriti svoje snage u četiri dubinske discipline prema AIDA pravilima: konstantna težina (CWT), konstantna težina bez peraja (CNF), slobodno uranjanje (FIM) i konstantna težina s perajama (CWTB). Lani je Poljak Mateusz Malina postavio novi svjetski rekord u disciplini Free Immersion (FIM) zaronivši na 127 metara dubine, a još pet freedivera postavilo je kontinentalne ili nacionalne rekorde. U ukupnom plasmanu drugo treće mjesto je zauzeo Vitomir Maričić.

Organizator natjecanja sada je izašao s priopćenjem u kojem ozbiljno optužuje Maričića i ostale Hrvate.

- U sklopu dopinške politike i procedura natjecanja Vertical Blue, na koje su prilikom predregistracije pristali svi natjecatelji, troje hrvatskih sportaša, među kojima i Vitomir Maričić i Petar Klovar, podvrgnuti su kontroli prtljage za doping potraga po dolasku na Long Island na Bahamima su 4. srpnja - kažu organizatori.

Tijekom pretrage, četiri poznata lijeka za poboljšanje performansi otkrivena su u prtljazi obojice sportaša, dodaju.

- To uključuje supstance koje su na popisu zabranjenih na listi Svjetske antidopinške agencije, kao i druge lijekove za koje se zna da se koriste kao sredstva za poboljšanje pergormansi kod ronjenje na dah, a uključeni su i na popis zabranjenih u Ujedinjenon Kraljevini prema tamošnjoj politici dopinga - kažu organizatori.

No to nije sve. Prema organizatorima, sportaši su sami sebe dodatno iknkriminirali i za to - tvrde - imaju dokaze.

- Audio dokumentacija doping kontrole otkrila je da su dotični sportaši razgovarali na hrvatskom jeziku o lijekovima koji su bili u njihovoj prtljazi, kao i o lijekovima koje su nedavno uzeli, a za koje sumnjaju da bi se još mogli otkriti u njihovom sustavu - kažu u priopćenju. Doduše, nije jasno kako i kada su snimali hrvatske sportaše i je li takav postupak uopće legalan.

Osim toga, roniteljica na dah Sanda Delija, koja je putovala s Klovarom i Maričićem, ali nije bila registrirana za natjecanje u Vertical Blueu, također je imala zabranjenu supstancu u svojoj prtljazi, kaže se u izvješću. Njihovu prtljagu je pregledala bahamska policija izvan dužnosti kao i osoblje natjecanja Vertical Bluea, navodi se.

- Zbog pronađenih supstanci, kao i zbog snimki, sportašima je sada zabranjeno sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju i budućim Vertical Blue događajima, a izvješće se priprema za Disciplinsko povjerenstvo krovnog tijela ronjenja na dah (ili ronjenja u apneji) AIDA-e.

Hrvatski ronioc na dah Vitomir Maričić na Facebooku je komentirao događanja i odbacio sve optužbe.

- Za sve koji trenutno prate javnu kampanju protiv nas i događanja na Vertical Blue natjecanju, želimo izjaviti: Sve što se događa je nevjerojatno, falsificirano i ne odgovara istini. Savjetovali su nas da ne dajemo detaljnije izjave. Naši odvjetnici će poduzeti određene korake, jer su stvari izmakle kontroli i vrlo su ozbiljne. Mi smo sportaši koji smo čisti, uvijek smo to bili, a to će uskoro biti i razjašnjeno. Vjerujemo da bilo tko, tko nas poznaje ili trenira s nama, to zna i iz osobnog iskustva. Hvala vam na podršci - napisao je Vitomir Maričić.

On je nosioc rekorda u ronjenju, aktivan je i natječe se u više ronilačkih disciplina, dubinskim i bazenskim. Član je Hrvatske ronilačke reprezentacije u federacijama AIDA i CMAS, predsjednik je AIDA Hrvatska od 2018., te AIDA sudac ronjenja na dah.

Inače, dopinška kontrola na natjecanjima u ronjenju na dah uvedena je tek 2000. godine na AIDA natjecanjima, a 2003. na natjecanjima po CMAS-u (Svjetske organizacije za podvodne aktivnosti).