Olimpijski prvak bori se s depresijom, teški trenuci uništili su mu život: 'Osjećaš se kao da umireš'

Bivši olimpijski prvak u bacanju diska Christoph Harting (33) prvi put je govorio o svojoj depresiji i napadima panike. Harting je držao bolest pod kontrolom jedno vrijeme, ali u jednom trenutku je posustao i više se nije mogao boriti.

- Zamislite da se probudite i ležite ispod ogromnog, velikog, teškog, crnog pokrivača. I ne možete ga spustiti. Ne možete čak ni budilicu isključiti - rekao je za njemački dnevnik Berliner Zeitung.

Atletska gromada od 2.07 metara potražio je pomoć stručnjaka, dobio je psihoterapeutsku te psihološku njegu i lijekove.

- Oh, to je bilo grozno. Osjećaš se kao da umireš. To je nevjerojatna borba koja te čini nevjerojatno umornim - rekao je poznati bacač diska koji je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Nekoliko teških životnih udaraca promijenilo je Hartingov život. Nakon rastave od supruge, osvajač zlatne medalje nekoliko mjeseci nije imao vlastiti stan.

Osim toga, izgubio je mjesto u reprezentaciji, te je bio samo sjenka nekadašnjeg prvaka. Sport i atletika pomažu Hartingu da se oporavi, Nijemac se želi vratiti na veliku scenu. Ipak, vjerovatno će propustiti iduće svjetsko prvenstvo u Budimpešti, jer nije ispunio normu, ali njegov cilj ostaju Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.