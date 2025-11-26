Naši Portali
Neporaženi Ukrajinac

Oleksandr Usik se 2026. vraća u ring: Njegov tim radi na sljedećoj borbi

Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 23:45

– Tim radi na sljedećoj borbi. Mislimo da će menadžer Egis Klimas uskoro objaviti nešto zanimljivo. Ono što je sigurno, Usika ćemo 2026. ponovno gledati u ringu. Sve u svoje vrijeme – poručili su iz Usikova tima.

Najbolji teškaš na svijetu, 38-godišnji Oleksandr Usik već je nekoliko puta izjavio kako mu se bliži kraj karijere, te želi do odlaska u mirovinu imati još samo nekoliko borbi.

Neporaženi Ukrajinac je u srpnju drugi put postao apsolutni prvak teške kategorije kada je u petoj rundi nokautirao Daniela Duboisa. Lani mu je to uspjelo u prvom meču protiv Tysona Furyja kojeg je nekoliko mjeseci kasnije svladao i u revanšu, piše Croring.

A Usik je osim Kralja Cigana, dvaput pobijedio i Duboisa i Joshuu, te mnogi misle kako je ostalo malo izazivača koji bi mogli ugroziti ostavštinu velikog ukrajinskog borca.

Prošlog je tjedna napustio pojas WBO-ova svjetskog prvaka teške kategorije koji je sada u vlasništvu Fabija Wardleyja. Britanac je u listopadu prekidom u 11. rundi svladao Josepha Parkera i tako postao prvi kandidat za potencijalni meč protiv Usika.

Iz Usikovog tima su poručili kako je svjetski prvak napustio WBO-ov naslov zato da bi mladi dobili šansu boriti se za pojas, te najavili njegov povratak u ring u sljedećoj godini.

– Tim radi na sljedećoj borbi. Mislimo da će menadžer Egis Klimas uskoro objaviti nešto zanimljivo. Ono što je sigurno, Usika ćemo 2026. ponovno gledati u ringu. Sve u svoje vrijeme – poručili su iz Usikova tima.

Fury je pozivao Usika na trilogiju, a David Haye misli da bi Agit Kabayel bio dobar protivnik za Ukrajinca.

Mlada britanska zvijezda Moses Itauma također je izjavio kako je spreman izazvati Usika, no njega u siječnju čeka meč protiv Jermainea Franklina.
Ključne riječi
Boks Oleksandr Usik

