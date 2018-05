Okupili se Vatreni! Kramarić: Samo me to nemojte pitati

Krenula je operacija Rusija! U zagrebačkom hotelu Westin okupili su hrvatski reprezentativci koji su odmah krenuli put Rovinja na pripreme za Svjetsko prvenstvo.

- Izvrsno se osjećam, veliki je gušt biti ovdje. To je moje prvo Svjetsko prvenstvo i spremamo se, nadam se, za nešto veliko - rekao je Andrej Kramarić, prenosi 24sata.

- Jako sam zadovoljan sezonom s Hoffenheimom, nadam se da ću tako nastaviti i u reprezentaciji. Finale Lige prvaka? A, ne, tu nemam favorita, svojim suigračima želim puno sreće i prije svega da se nitko ne ozlijedi. Neka bolji pobijedi!

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Nigerijom, Argentinom i Islandom.

- Prva utakmica protiv Nigerije je naše finale! To je jako dobra momčad, bit će to sigurno zanimljiva i teška utakmica. Tu već možemo otvoriti vrata prolaska u drugu fazu natjecanja. Mnogi od nas imaju iza sebe super sezonu, motivirani smo, prvi cilj je proći skupinu a onda je sve moguće. Uz malo sreće naravno, koja nam je nedostajala na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Sve je zasad super, nadam se da će ostati ta pozitivna energija i atmosfera, da budemo i dalje kao obitelj jer samo tako možemo napraviti ono što svi želimo.

Otkrio je Krama i gdje se bolje osjeća na terenu.

- Gdje se bolje osjećam, na krilu ili u špici? Joj, samo me to nemojte pitati, nema na kojoj poziciji u napada nisam igrao ove sezone. Bez brige, gdje god me izbornik bude stavio ja ću dati svoj maksimum.

Vatreni će prvi otvoreni trening imati sutra u 11 u Rovinju, a na njemu neće biti Modrića, Kovačića, Lovrena i Ćalete-Cara koji će se priključiti naknadno.

Uoči SP-a očekuju nas i dvije prijateljske utakmice, protiv Brazila 3. lipnja, te generalka protiv Senegala 8. lipnja.