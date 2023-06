Odlazak jedne od najvećih: Amanda Nunes se oprostila kao dvostruka UFC prvakinja

Noćašnji UFC 289 predvodila je borba za naslov u ženskoj bantam kategoriji između Amande Nunes i Irene Aldane, piše Fightsite.

Iako je Amanda trebala raditi trilogiju protiv Julianne Pene, do nje nije došlo zbog ozljede s kojom se Pena suočava i zbog koje nije bila u prilici nastupiti noćas protiv Nunes. Amanda je protiv Aldane došla do šeste obrane naslova, a prema kladionicama je bila favoritkinja.

Krenula je Amanda dosta oprezno dok je Aldana pokušavala pritiskati i držati visoki gard. Amanda je lagano rušila protivnicu no nije išla za njom u parter te su nastavile borbu na nogama. Dobar lijevi direkt je pogodila Nunes a zatim još udaraca u tijelo. Amanda je prijetila rušenjima, iako ih nije dovršavala. Aldana je dobrom desnicom pogodila Amandu što je itekako osjetila, no Nunes je ipak bila bolja u prvoj rundi.

Nunes je nastavila s pritiskom i u drugoj rundi, a rundu je otvorila agresivnije nego prvu. Aldana je držala taj visoki gard, a Nunes je prelagano dolazila do rušenja. Ponovno nije išla za njom u parter, no zato je na nogama jako dobro pogađala. Još jedna runda za Amandu, a to je potvrdila i rušenjem na kraju.

Nastavila je Nunes svojim tempom i u trećoj rundi, a dojam je da su sad udarci postali uistinu ‘‘pravi‘‘. Amanda je došla do rušenja, ali ovog puta se zadržala u parteru gdje je pokazala da je za nekoliko klasa bolja od Aldane. Irene je izgledala jako umorno nakon par sekvenci u parteru, tako da je Nunes uzela i ovu rundu.

U četvrtoj rundi smo vidjeli također čistu dominaciju Amande, a isto smo gledali i u petoj. Aldana nije pokazala apsolutno ništa, tako da je Nunes obranila svoj pojas u bantam kategoriji. Nakon toga Amanda je odlučila umiroviti se i završiti veliku karijeru.

Ostavila je Amanda rukavice na podu kaveza, gdje je stavila i svoja dva UFC pojasa, što su zapravo mnogi i očekivali. Ostaje žaljenje što posljednju borbu ipak nije odradila protiv Julianne Pene, s kojom se prvobitno trebala boriti ovdje, jedine borkinje koja ju je kao prvakinju zaustavila te ostaju na 1:1.

Tijekom svoje veličanstvene karijere 35-godišnja Brazilka je upisala omjer od 23 pobjede i pet poraza, ali puno važnije od toga su činjenice da je ona žena s najviše pobjeda u UFC-ovoj povijesti (16), žena s najviše borbi za naslov prvakinje (11) te prva žena koja je u organizaciji postala dvostruka prvakinja.

To su samo neki od rekorda, a kad ih sve zbrojimo pod jedan zajednički nazivnik Nunes je jedna od glavnih kandidatkinja za status najbolje u UFC-ovoj povijesti, ako ne i glavna kandidatkinja.