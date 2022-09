Odlazak Bjelice bio je veliki šok za klub! Uživam u reprezentaciji, a Livi i Kalinić su mi prijatelji

S Ivicom Ivušićem razgovarali smo nekoliko dana prije okupljanja reprezentacije za oglede u Ligi nacija. Jedan od kandidata za mjesto među vratnicama momčadi Zlatka Dalića govorio nam je, među ostalim, o stanju u Osijeku. Momčad iz Gradskog vrta, nakon smjene Nenada Bjelice, traži izlazak iz krize i povratak prošlosezonske reputacije, kada je bila jedan od kandidata za naslov hrvatskog prvaka. Ivušićeva momčad u ovom je trenutku daleko od tog statusa.

Osijek ove sezone nije očekivano ušao u prvenstvo, što je po vama glavni razlog?

– Očekivalo se od nas više, u to nema sumnje. Nismo bili pravi jer smo podbacili u dosta utakmica. Nekada se takve stvari jednostavno dogode, bez određenog razloga. Dvije godine momčad je bila na maksimumu svojih mogućnosti i normalno je da dođe razdoblje kada vam ne ide – počeo je Ivušić.

Koliko je momčad i ozračje oko kluba poremetila smjena trenera?

Bjelica je puno učinio

– Nitko to nije očekivao, posebice nakon što smo ostvarili pobjedu protiv Hajduka. Bio je to šok za momčad. Ali, znate kako kažu, to je tako u nogometu. Nikada ne znaš što donosi sljedeći dan. Na nama je samo da budemo fokusirani i pozitivni, iako je ponekad zaista teško isključiti emocije...

Ivušić će sigurno po dobrome pamtiti Nenada Bjelicu. Pod njegovim je ravnanjem, naime, uspio izboriti reprezentativni poziv.

– Naravno, za Nenada Bjelicu imam samo lijepe riječi. Svojim autoritetom i trenerskim znanjem puno je dao NK Osijeku. Puno sam od njega naučio na treninzima, ali podijelio je sa mnom i neke spoznaje izvan nogometa. Vjerujem da su u tom smislu profitirali i ostali igrači.

Na Dinamo nije htio trošiti previše riječi. Nije ga iznenadila superiornost kojom je maksimirska momčad ušla u prvenstvo.

– Svi dobro znamo što predstavlja Dinamo. Kažu da je to njegovo najbolje izdanje u povijesti lige u ovom dijelu prvenstva. Za mene to nije iznenađenje, posebice kada vidite kako izgledaju na razini puno većoj od HNL-a.

Osijek nikako ne može pronaći formulu dobre igre u kontinuitetu?

– Naši rezultati u zadnje dvije sezone najbolji su u klupskoj povijesti. Kao što sam kazao, ušli smo u krizu i dogodilo nam se nešto na što očito nismo mogli utjecati. No ova momčad ima kapacitet opet se dići. Pokazali smo to u nekoliko utakmica ove sezone. Odlično smo odigrali s Rijekom i pokazali zajedništvo.

Još jedno reprezentativno okupljanje nestrpljivo je iščekivao. Je li se nešto bitno promijenilo oko Ivušića zadnjih mjeseci, posebice nakon odličnog izdanja protiv Francuske prije nekoliko mjeseci?

– Pa ne mogu kazati da se nešto posebno promijenilo. Pamtim samo neopisiv osjećaj ponosa jer je to najveća utakmica u mojoj karijeri. Treba nastaviti raditi i biti ponizan ako se želite nadati takvim utakmicama u budućnosti.

Je li vas ta izvedba, barem na trenutak, približila reprezentativnoj jedinici?

– Ma ne razmišljamo na taj način. Maksimalno sam fokusiran na svoje zadatke i na izvedbu u klubu. Jedino to mi može donijeti nešto po tom pitanju. Ne zamaram se drugim stvarima...

Važan je pristup

A kako zapravo izgledaju ti vaši razgovori s Livakovićem ili Kalinićem u tom smislu?

– Ne razgovaramo o takvim stvarima. Svi smo prijatelji, kolege i sve što želimo jest da hrvatska reprezentacija bude što uspješnija.

Tko je na vas ostavio poseban dojam u reprezentaciji, u bilo kojem smislu?

– Ma cijela skupina igrača. Njihov pristup i profesionalizam. Vidi se koliko su posvećeni uspjehu reprezentacije, u takvim uvjetima puno toga možete naučiti. Odgovara mi svaki detalj, odnosi u momčadi, ali, naravno, i pristup kakav ima Zlatko Dalić. Jednostavno uživam...

Što nas očekuje u nadolazećim reprezentativnim utakmicama protiv Danske i Austrije?

– Znamo praktički sve o njima. Očito je da nikoga ne smijemo podcijeniti. Moramo biti maksimalno koncentrirani ako želimo trijumfirati. Uvjeren sam da možemo – zaključio je Ivušić.