Odbio je igrati za Hrvatsku, a sada moli da se vrati!

Rukometaš Manuel Štrlek poslao je molbu Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza u kojoj moli da se vrati u reprezentaciju nakon što je odbio igrati na Europskom prvenstvo u siječnju ove godine.

"Ja, Manuel Štrlek ovim dopisom molim skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam staviti se na raspolaganje izborniku za predstojeće reprezentativne akcije", stoji u Štrlekovoj molbi.

Foto: HRS

Hrvatski rukometni savez obavijestio je da će Upravni odbor u najskorije vrijeme razmatrati molbu Manuela Štrleka, a zatim svoju odluku proslijediti Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza. Ako odluka bude pozitivna, Skupština će se održati telefonskim putem i donijeti konačan sud o molbi Manuela Štrleka.

Podsjećamo, Zoran Gobac, dopredsjednik HRS-a nakon ove odluke Štrleka u siječnju je rekao:

- On je samovoljno otkazao reprezentaciju, a znamo što znači. Prema odluci skupštine HRS-a oni koji ne žele igrati za reprezentaciju izabrali su put bez povratka. Dakle, Manuel Štrlek više nikad neće igrati za hrvatsku reprezentaciju, ma tko god bio izbornik. To je njegova odluka, nikako ne naša. Ako je bio nezadovoljan statusom to je trebao zadržati za sebe i prihvatiti odluku. Bilo je puno većih igrača od njega kojima tako nešto nije palo na pamet, primjerice Ivano Balić.