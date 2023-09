Novi izbornik Njemačke ima samo 36 godina: Nemam tremu, nacija je iza nas

Ne želimo komplicirati, želimo igrati atraktivno, poručio je Julian Nagelsmann (36) koji je službeno imenovan novim njemačkim izbornikom, devet mjeseci prije početka EURA 2024. čiji je Njemačka domaćin.

Nagelsmann će na izborničkoj dužnosti naslijediti Hansija Flicka, smijenjenog 10. rujna, dan nakon poraza (1-4) u prijeteljskoj utakmici od Japana, objavio je Njemački nogometni savez (DFB).

Sa 36 godina bavarski trener tako postaje drugi najmlađi trener u povijesti "Nationalmannschafta". Mlađi od njega je bio tek Otto Nerz, on je još davne 1926. preuzeo "elf" sa 34 godine postavši prvi izbornik njemačke reprezentacije, dotad je momčad birao poseban odbor.

"Imamo Europsko prvenstvo u vlastitoj zemlji. To je nešto posebno, nešto što se događa tek svakih nekoliko desetljeća. Sve podređujem činjenici da imamo veliki turnir u velikoj zemlji. Sljedeće godine bit ćemo bliska skupina," rekao je Nagelsmann na predstavljanju.

"Ideal je naravno ljetna bajka 2.0. Pokušavamo učiniti sve da se to ponovi."

Ispred njega je mnogo posla. Njemačka je u zadnjih 17 susreta ostvarila tek četiri pobjede, a na zadnja dva Svjetska prvenstva je eliminirana u prvom krugu.

Istaknuo je kako nema tremu, već osjećaj odgovornosti.

"Nemam tremu, ali imam osjećaj odgovornosti. Imam povjerenja u momčad i stručni stožer," rekao je.

Naglasio je kako želi implementirati jednostavnu, ali atraktivnu ideju igre.

"Cijela nacija je iza nas i želimo ih uzbuditi sjajnim nogometom. Ne želimo smišljati složenu igru, želimo igrati nogomet sa specifičnom idejom, želimo igrati atraktivan nogomet, bez obzira na trenutnu sportsku krizu. Vidim mnogo potencijala," najavio je bivši trener Hoffenheima, Leipziga i Bayerna.

Nagelsmann, koji se umirovio kao nogometaš u dobi od 20 godina nakon niza ozljeda, započeo je svoju trenersku karijeru u Hoffenheimu 2016. prije nego što je 2019. prešao u još jedan bundesligaški klub, RB Leipzig. Tamo se zadržao dvije sezone, a od srpnja 2021. do travnja ove godine vodio je Bayern.

Otkrio je kako će Ilkay Gundogan ostati kapetan.

"Mislim da je odluka dobra. Već sam ga obavijestio da će ostani naš kapetan," kazao je osvrnuvši se i na situaciju s dosadašnjom "jedinicom" Manuelom Neuerom.

"Uvijek smo govorili da se treba spremiti, bila je to teška ozljeda. Sada je najvažnije da ozdravi. Ako se to dogodi, onda ćemo to procijeniti. Sretni smo što imamo nekoliko vratara svjetske klase."

Potpisao je ugovor do 31. srpnja 2024., a pomoćnici će mu biti Sandro Wagner i Benjamin Glück.

"Julian je bio naš željeni kandidat od samog početka. On nije samo apsolutni nogometni čovjek, već je dokazao u svim svojim klubovima da može motivirati tim i okolinu," istaknuo je sportski direktor DFB-a Rudi Voller.

"Nagelsmann će sa svojim kvalitetama i svojom osobnošću odigrati ključnu ulogu u osiguravanju da ćemo svi iduće ljeto doživjeti veliko Europsko prvenstvo u našoj zemlji," dodao je Voller.

U listopadu će Nagelsmann s reprezentacijom krenuti na turneju po SAD-u i odmjeriti snage s domaćinima nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Nakon starta protiv SAD-a 14. listopada, Njemačka će 17. listopada u Philadelphiji igrati protiv osvajača Gold Cupa Meksika, a 21. studenoga u Beču protiv Austrije.