Novac najvažniji, stigla i naredba: Sve se mora završiti!

Koronavirus, a s njim i strah, polako su se uvukli u sve pore društva. Sportaši su po izolacijama i karantenama, prvenstva su zaustavljena, a događaji odgođeni. No, pitanje o nastavku svega sve vrijeme visi u zraku. Zato je Uefa održala još jedan sastanak s glavnim tajnicima svih svojih 55 članica putem videokonferencije. Na prvom takvom sastanku odlučeno je kako će se Europsko nogometno prvenstvo odgoditi za sljedeću godinu (od 11. lipnja do 11. srpnja 2021.), a sada je bilo riječi i o sudbini Lige prvaka i Europske lige. Razgovaralo se i o mogućnostima promjena termina utakmica.

Ono što je sigurno odlučeno jest da se sezona mora završiti. Iza tog nastojanja stoji prihod od TV prava od kojeg mnogi klubovi iz najjačih europskih liga preživljavaju.

Odgoda kvalifikacija za EP

Utakmice će se zbog toga vjerojatno igrati sve do kolovoza, možda čak i do rujna, a čelnici Uefe prihvatili su opciju da bi se i finala Lige prvaka i Europske lige mogla igrati pred praznim tribinama i to najranije u srpnju, prenosi britanski dnevni list Independent. Finale Lige prvaka će se igrati u Istanbulu, a Europske lige u Gdanjsku.

Planove Uefe objavila je i njemačka javna televizija ZDF, koja donosi i što će biti s utakmicama dodatnih kvalifikacija za Euro. Naime, zbog razmatranja igranja klupskih natjecanja ljeti – utakmica reprezentacija ne bi bilo sve do jeseni, kada bi na raspored došla reprezentativna pauza s tri uzastopne utakmice. Tako su ponovo odgođene utakmice dodatnih kvalifikacija za Euro, gdje će Hrvatska saznati svog posljednjeg suparnika u skupini. Prethodno su se ove utakmice trebale igrati u terminu od 26. do 31. ožujka, pa su prolongirane za lipanj, a sada je zaključak da se sve odgađa do daljnjeg. Klupska natjecanja Uefi su ipak prioritet...

Dan videokonferencije najavljivao se kao dan D, ali realno svaki sastanak o budućnosti nogometa čelnicima je dan D, a takvih je u ovih nekoliko mjeseci bilo mnogo.

Igrat će se bez gledatelja?

No, kako je sve ponovno odgođeno, a sezone se moraju završiti, nacionalni savezi će imati vremena da naprave novi kalendar kako bi se završila ligaška i kup natjecanja. Zbog pomicanja svega i nova će sezona biti pomaknuta.

Čelnici španjolske Primere imali su plan da se utakmice igraju u ritmu od svakih 48 sati. U Engleskoj je još prije koji dan iznikla ideja da se igra u zatvorenim kampovima i pred praznim tribinama, samo uz prijenos na TV-u, a da sve mora biti bez gledatelja, slažu se i čelnici Bundeslige.

Zaključak cijele videokonferencije Uefe jest da se sva natjecanja pod njezinim okriljem, koja su već odgođen za lipanj, odgađaju do daljnjega. Nove datume nastavka krovna europska nogometna institucija objavit će kada se stanje s koronavirusom smiri i dopusti nastavak.

