Norvežanin Braathen senzacionalno slavio u Wengenu nakon što je bio 29. u prvoj vožnji

Norvežanin Lucas Braathen senzacionalni je pobjednik slaloma za Svjetski kup u Wengenu, ovaj 21-godišnjak ostvario je svoju prvu pobjedu u karijeri i to nakon što je u prvoj vožnji zauzeo 29. mjesto.

No, Braathen je sjajno odvezao drugu vožnju koju je postavio norveški trener, u njoj je ostvario 97 stotinki bolje vrijeme od bilo koga drugog te više od pola sata u ciljnoj ravnini gledao kako konkurenti redom ulaze u cilj sa slabijim vremenom.

Drugo mjesto je sa 22 stotinke zaostatka na kraju zauzeo Švicarac Daniel Yule, a treće Talijan Giuliano Razzoli sa 29 stotinki slabijim vremenom.

Vodeći nakon prve vožnje, Norvežanin Henrik Kristoffersen na posljednjem je prolaznom cilju imao više od sekunde bolje vrijeme od Braathena, ali je troja vrata prije cilja "haklao" i ostao bez plasmana.

U Wengenu su nastupila trojica hrvatskih predstavnika, ali niti jedan nije izborio drugu vožnju. Filip Zubčić je u prvoj zauzeo 34. mjesto sa 2.66 sekundi zaostatka za Kristoffersenom, Istok Rodeš 39. sa 3.06 sekundi iza vodećeg, dok Samuel Kolega nije završio utrku.

Vodeći u redoslijedu slalomaša je Norvežanin Sebastian Foss-Solevaag sa 180 bodova, drugi je Yule sa 162, a treći Braathen sa 155.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodi Švicarac Marco Odermatt sa 1075 bodova, drugi Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde ima 685, a treći Austrijanac Mathias Mayer 592.

REZULTATI:

1. Lucas Braathen (Nor) 1:41.48

2. Daniel Yule (Švi) +0.22

3. Giuliano Razzoli (Ita) +0.29

4. Fabio Gstrein (Aut) +0.32

5. Manuel Feller (Aut) +0.39

6. Sebastian Foss Solevaag (Nor) +0.40

7. Loic Meillard (Švi) +0.41

8. Clement Noel (Fra) +0.51

9. Alexis Pinturault (Fra) +0.56

10. Marco Schwarz (Aut) +1.23

REDOSLIJED U SLALOMU:

1. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 180

2. Daniel Yule (Švi) 162

3. Lucas Braathen (Nor) 155

4. Giuliano Razzoli (Ita) 154

5. Kristoffer Jakobsen (Šve) 140

6. Clement Noel (Fra) 132

7. Manuel Feller (Aut) 125

8. Loic Meillard (Švi) 116

9. Alexis Pinturault (Fra) 109

10. Johannes Strolz (Aut) 100

11. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 91

-------------------------------------------

36. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 24

44. SAMUEL KOLEGA (HRV) 10

48. ISTOK RODEŠ (HRV) 6

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Marco Odermatt (Švi) 1075

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 685

3. Matthias Mayer (Aut) 592

4. Vincent Kriechmayr (Aut) 524

5. Beat Feuz (Švi) 447

6. Alexis Pinturault (Fra) 411

7. Dominik Paris (Ita) 406

8. Manuel Feller (Aut) 386

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 349

10. Loic Meillard (Švi) 272

-------------------------------------------

16. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 214

102. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 24

121. SAMUEL KOLEGA (HRV) 10

130. ISTOK RODEŠ (HRV) 6