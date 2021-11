Njemačka zvijer Zverev osvojio finale ATP-a

Njemački tenisač Alexander Zverev po drugi put u karijeri postao je pobjednikom ATP Finala, završnog turnira osmorice najboljih igrača u tekućoj sezoni, a u dvoboju za naslov u torinskoj dvorani Alpitour svladao je Rusa Danila Medvjedeva sa 6-4, 6-4.

Zverev je svoj prvi trijumf ostvario prije tri godine, kad je na turniru tada igranom u Londonu svladao Novaka Đokovića (6-4, 6-3), preko kojega je subotnjom polufinalnom pobjedom u tri seta došao do prilike boriti se za naslov u Torinu protiv prošlogodišnjeg pobjednika ATP Finala.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Tennis - ATP Finals - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 21, 2021 Germany's Alexander Zverev celebrates with trophy on the podium after winning his final match against Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Koliko je dobro igrao 24-godišnji Nijemac najbolje će dočarati podatak da je drugog tenisača svijeta i aktualnog pobjednika US Opena ostavio bez ijedne prilike za 'break'. Tako su mu za pobjedu dovoljni bili po jedan 'break' u svakom setu. U prvom je do njega došao u trećem gemu, a u drugoj dionici je odmah na početku slomio servis Medvjedeva.

Ovom pobjedom Zverev je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim dvobojima sa 25-godišnjim Rusom, koji ga je svladao i u grupnoj fazi turnira u Torinu.

U svom 28. finalu u karijeri Zverev je došao do 19. naslova, a šestog u ovoj sezoni u kojoj je osvojio dva turnira Masters 1000 serije (Madrid, Cincinnati) i postao olimpijskim pobjednikom.

Medvjedev je u svom 22. finalu ostao na 13 trofeja.