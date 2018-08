Kovač pred teškom zadaćom: Od njega se traži ono što nije uspjelo Guardioli i Ancelottiju!

Bayern s hrvatskim stručnim stožerom (uz Niku Kovača tu su još Robert Kovač i trener vratara Toni Tapalović) u obranu naslova prvaka Njemačke kreće večeras od 20.30 u Münchenu utakmicom s Hoffenheimom. Sve oči bit će uprte u našega Niku, koji je status nove bundesligaške trenerske zvijezde stekao u prošlosezonskom finalu Njemačkog kupa, kada je s Eintrachtom deklasirao upravo Bavarce.

Stvorio najboljega na svijetu

Ovo je 56. njemačka Bundesliga i prva prilika nakon više od pola stoljeća da se naslovom prvaka ponovno okruni jedan Hrvat. Niko Kovač nakon legendarnoga Branka Zebeca.

Čak je i veliki Franz Beckenbauer u jednom intervjuu kazao da je Zebec bio njegov najveći trener.

– U karijeri sam radio s velikim trenerima, vježbali su me Udo Lattek, Ernst Happel, ali Zebec je bio najveći – izjavio je jednom zgodom Kaiser Franz, kojega je Zebec preuzeo od Zlatka Čika Čajkovskog u 24. godini i od njega isklesao najboljega nogometaša na svijetu.

Okolnosti u kojima je Branko Zebec preuzeo Bayern prepričala nam je jednom zgodom Dušica Zebec, supruga slavnoga trenera. U München su se preselili iz Zagreba u ljeto 1968. godine.

– Čajkovski je tada bio napustio klupu Bayerna i Bavarci su tražili trenera slične škole. Doznali su da je Zebec slobodan, dobio je poziv, našli su se u Salzburgu. Došli su tamo menadžer Robert Schwan i predsjednik Neudecker i ubrzo je Branko išao na potpis ugovora - prisjetila se Dušica Zebec.

Odmah dvostruka kruna

Branko Zebec preuzeo je 1. srpnja 1968. godine od Čajkovskog najveću generaciju u Bayernovoj povijesti, predvođenu Beckenbauerom, Gerdom Müllerom, Seppom Maierom... Od stranaca imao je samo dvojicu Austrijanaca, Pumma i Stareka, i s njima u prvoj sezoni osvojio prvenstvo i Kup.

Čajkovski je u svojoj bavarskoj eri (1963.-1968., preciznije 1826 dana) donio Bayernu dva naslova u Kupu i jedan u Kupu pobjednika kupova.

Koja vam je najljepša uspomena iz Münchena?, pitali smo Dušicu Zebec.

– Kada smo 1969. godine osvojili naslov prvaka, igrači su dolazili automobilima do gradske vijećnice gdje je na Marienplatzu bila organizirana proslava. Stotine tisuća ljudi bile su na ulicama, kakvo je to bilo veselje! Ah, danas je teško to ponoviti, nema takvih emocija, sada je u nogometu važan samo profit – s nostalgijom nam je ispričala gospođa Zebec.

Njezin slavni suprug proveo je na klupi Bayerna točno 620 dana, odnosno zadržao se do ožujka 1970. godine, kada ga je naslijedio veliki njemački trener Udo Lattek i postao prvi stručnjak koji je Bavarcima donio čak tri naslova prvaka Njemačke, ali i prvi europski naslov.

S tim teškim teretom na leđima u svojoj prvoj sezoni na klupi Bayerna nastupa i naš Berlinac livanjskih korijena. Naime, kako je zastrašujuće moćni Bayern upravo apsolvirao već šesti naslov prvaka Njemačke zaredom, ta se titula praktički sama po sebi podrazumijeva i od Nike Kovača se gotovo ultimativno traži da s Bavarcima ostvari ono što nisu uspjela ni mnogo veća imena od njega; ni Van Gaal, ni Guardiola, ni Ancelotti – osvoji Ligu prvaka. Najveći Nikin konkurent u Bundesligi opet će biti Borussia iz Dortmunda pod vodstvom švicarskog trenera Luciena Favrea.