Nije ovo bilo savršeno, s ovakvim navijačima možemo mi još i bolje

Dugo su odjekivale ovacije igračima nakon velike pobjede Dinama nad Fenerbahçeom, sjajna atmosfera ovaj put je nadopunjena i sjajnom partijom Dinama koji je pobjednički krenuo u Europsku ligu.

- Sjajno smo krenuli, a nama je ogromna motivacija ovakvo navijanje i podrška kakvu smo imali s tribina. Početak je sjajna, ali samo polako, treba i dalje puno raditi da bismo na kraju bili uspješni – skromno će Dani Olmo koji je ovaj put bio izuzetan prognozer kad nam je najavio:

- Pobijedit ćemo!

Ivan Šunjić odigrao je odlično na poziciji zadnjeg veznog, a teško da je mogao zamisliti ljepši nastup od velike pobjede kojoj je pridonio i krasnim pogotkom.

Mogli smojoš zabiti

- Krenuli smo u utakmicu kako smo se i dogovorili, čvrsto i agresivno i to nas je nagradilo rezultatom. Da smo imali malo više koncentracije mogli im još zabiti – kazao je Šunjić.

Plavi su pokazali da imaju karakter nakon što su već na početku drugog dijela primili pogodak za 2:1, brzo su se digli.

- U nezgodno vrijeme smo primili taj gol, ali onda smo im zabili još dva. No, sad idemo dalje, za mene je svaka sljedeća utakmica najvažnija. Imamo mi još prostora za napredak, ne bih rekao da je ovo protiv Fenera bilo perfektno, možemo mi i bolje, a s ovim navijačima je sve izvedivo. Meni ovaj gol puno znači, iz Zagreba sam, dijete Dinama i pred ovoliko navijača mogu reći da je to ostvarenje dječačkih snova. Nadam se da će biti još ovako lijepih stvari. No, mi ostajemo čvrsto na zemlji, dobro radimo, imamo dobru atmosferu i možemo daleko, ali ostanimo čvrsto na zemlji, bez nekakvih velikih izjava – spustio je loptu na zemlju Šunjić.

Kad je Hajrović zabio svoj drugi gol dobio je ovacije Maksimira, vikalo mu se:

- Javi see!

No, nije reagirao.

- Jooj, ispričavam se navijačima, nisam znao da nešto trebam napraviti. Ali, onda kad sam zamijenjen lijepo su me ispratili i pozdravio sam ih, puno im hvala, bilo je prekrasno, a bit će valjda još golova pa ćemo se pozdravljati. Krasno je krenuti s tri boda, iskreno nisam očekivao da će biti ovako visoki rezultat, a sad treba gledati dalje. Mislim da se može još bolje, mi dajemo sve na terenu i mislim da je to publici najvažnije, da vidi da se trudimo, borimo, a onda će rezultati s time doći.

Sve bolji...

Imali ste puno trenera u karijeri, kakav vam je dojam ostavio Bjelica?

- Radio sam s puno njih, a Bjelica mi je super i kao trener i kao čovjek. S cijelim stožerom od priprema, na svakom treningu dobro funkcioniramo i mislim da je ključ u tome što se koncentrirano i disciplinirano radi. I svakog smo tjedna sve bolji. I ne gledamo mi sad samo Europu, sad imamo Inter pa ideo Hajduku, želimo dobiti te obje utakmice – pričao je Hajrović.

Dominik Livaković vratio se među vratnice kao kapetan plavih, kod primljenog pogotka nije moga ništa, ali je jednu loptu sjajno izvadio ispod prečke.

- Ovo je sigurno najbolja naša utakmica otkad sam u Dinamu. Hvala navijačima, vidite koliko bolje igramo kad imamo puno navijača. Ovo nam daje pravo na optimizam, ali trebamo ostati mirni. Je, ovo velika pobjeda, trebali smo zabiti još tri komada, ali treba ostati na zemlji – kazao je Dominik Livaković.