Nije li čudno? Split je iznjedrio petoricu velikana, a već godinama ga nema ni na karti

Pomalo je čudno da Split, grad koji je iznjedrio petoricu tenisača koji su bili u Top 10 svjetskog tenisa, godinama već nije na ATP teniskoj karti svijeta. Bio je jednom, 1998. godine, kada je u njemu održan treći i posljednji Croatian Indoors (prethodna dva odigrana su u Zagrebu), ali nakon toga igrači iz tog grada nisu više mogli igrati pred svojim sugrađanima, barem ne na ATP razini.

No sada će i ta praznina biti popunjena, grad pod Marjanom će od 28. rujna do 4. listopada, na Firulama, a gdje bi drugdje, biti domaćin ATP Challengera 80 (ovo 80 označava broj bodova koje dobiva osvajač).

Organizator je splitski zet

O tome kako se rađala ideja o splitskom Challengeru razgovarali smo s Ismarom Moralićem (41), pokretačem i direktorom tog turnira, koji je nekada i sam bio tenisač.

– Cijeli život vezan sam uz tenis pa sam još u igračkim danima uspostavio brojna poznanstva koja su nam sad pomogla u namjeri da u Split dovedemo drugi po jačini teniski turnir u Hrvatskoj. Moja agencija Play.hr godinama se bavila organizacijom teniskih ekshibicija diljem Europe, kao i koncerata urbane glazbe, surađivala je s mnogim poznatim tenisačima i tenisačicama, pa nam je takva reputacija omogućila da sad možemo razgovarati o Challengeru 80.

Zbog prenatrpanosti kalendara na licencu za ATP turnir čeka se godinama, posebno sada kada su – zbog promjena u sustavu Davisova kupa – i mnoge financijski jače i gospodarski razvijenije zemlje ostale bez mogućnosti gledanja vrhunskog tenisa u svojim gradovima – otkriva Moralić.

No zašto ste vi kao Zagrepčanin turnir smjestili u Split? Je li presudila činjenica da ste splitski zet?

– Ha-ha, kao čovjek čija je supruga Splićanka često dolazim u Split, poznajem puno ljudi koji su kao igrači ili treneri prošli kroz Firule, ili su na neki drugi način povezani sa svijetom tenisa, te sam tako jako dobro upoznat s tradicijom tenisa u Splitu.

Iz kontakata s ATP-om zaključili smo da je Split nekako obostrana želja, to je vjerojatno jedini grad na svijetu koji je u posljednjih 50 godina imao čak petoricu igrača u Top 10 svjetskog tenisa. Dobili smo podršku i od gradonačelnika Andre Krstulovića Opare pa tako možemo razgovarati o ATP događaju u godini u kojoj su otkazani jedan Wimbledon, Umag, nogometni EP, pa i OI u Tokiju.

Što jedan takav turnir donosi Splitu?

– Da bi se turnir uopće mogao održati na Firulama, bit će potrebno zadovoljiti stroga pravila. Prevedeno, ovo je prilika da se klub infrastrukturno dovede u red, a korist će 51 tjedan u godini imati djeca, tj. natjecatelji. A to je važno i za Split, ali i za budućnost hrvatskog tenisa. Vjerojatno nije potrebno spominjati što jedan turnir u kalendaru druge najveće sportske globalne organizacije, nakon Fife, donosi u smislu turističke promidžbe grada. Obogaćuje se ponuda i produljuje turistička sezona.

Tko će nastupiti od poznatijih naših i inozemnih tenisača?

– Teško nam je to precizirati s obzirom na složenost situacije u globalnom prometovanju. No očekujemo sve naše igrače izvan Top 100, dakle i Bornu Goju i Ninu Serdarušića, Duju Ajdukovića... Preciznije informacije dat ćemo tri tjedna uoči početka kada će izaći preliminarna lista prijava. Situacija je takva da će neki Challengeri biti po jakosti gotovo na razini ATP 250 turnira.

Situacija je nepredvidiva

Kakva će pravila vrijediti s obzirom na pandemiju koronavirusa koja ne posustaje?

– Situacija je nepredvidiva, što se najbolje vidjelo na utakmicama HNL-a. U jednom razdoblju gledatelji su bili dopušteni, da bi završnica i prvenstva i kupa ipak bila odigrana bez gledatelja.

Teško nam je u ovom trenutku iznositi konačna pravila, ali jasno je da će to biti nešto novo: od zabrane zadržavanja igrača unutar samog kluba do smanjenja broja sudaca, tj. igranja bez linijskih sudaca do polufinalne faze. Također, preporuka ATP-a je da pobirači loptica ne budu djeca nego odrasli ljudi. Bit će tu i mjerenja temperature, dezinficijensa na svakom koraku, u svakom slučaju sve što propisuju ATP i naš Stožer civilne zaštite.

Ako nije tajna, jeste li vi u srodstvu s Enverom Moralićem, kažu jednim od najbogatijih Hrvata?

– To je u ovom slučaju možda irelevantno, ali da, rođaci smo. Također nije nikakva tajna da je Enver, osim što je globalno priznati poduzetnik, i strastveni ljubitelj tenisa. I da na svojim imanjima od Frankfurta do Cavtata ima i teniske terene na kojima gotovo svakodnevno igra – otkrio je Ismar poručivši za kraj:

– Moramo podržati ovakve turnire i pomoći našim mladim tenisačima. No premda je svaka pomoć izrazito dobrodošla, igrači svoje troškove ne mogu podmiriti bananama ili vodama niti turniri igračima mogu isplaćivati nagrade u sokovima.