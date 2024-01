Neymar šokirao navijače svojim izgledom, udebljao se do neprepoznatljivosti

Najveća brazilska nogometna zvijezda današnjice, Neymar (31), ozlijeđen je i oporavlja se kako bi se vratio na teren. Slavni napadač ovoga je ljeta ostvario transfer iz PSG-a u saudijski Al-Hilal. Međutim, vrlo brzo teško se ozlijedio na utakmici svoje reprezentacije, a predviđeno trajanje oporavka minimalno je devet mjeseci.

Neymar je nedavno bio na 58. rođendanu Brazilca Romarija i mnoge je iznenadilo kako izgleda. Jedan od najboljih nogometaša svijeta u posljednjih 10-ak godina jako se udebljao.

Neymar went from eating defenders to eating defenders' meal pic.twitter.com/8xZjMw2NXS