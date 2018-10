Neymar otkrio: Modrić mi nije među tri favorita za Ballon d'Or

Neymar je objavio svoje kandidate za Ballon d'Or, a među njima nema imena Luke Modrića.

Igrač PSG-a smatra kako su Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Kylian Mbappé glavni favoriti za najcjenjeniju nagradu u nogometu. Zanimljivo je kako je iz kruga favorita izbacio sjajnog veznjaka Reala unatoč sjajnoj sezoni u kojoj je već osvojio nagradu za najboljeg igrača u Europi i Fifinu nagradu The Best.

Brazilac je među kandidatima za osvajanje nagrade bio 2015. i 2017., a oba puta je završio treći.

Prema natpisima francuskih medija, Cristiano Ronaldo je najveći favorit, a ako i osvoji postat će apsolutni rekorder sa šest osvojenih "zlatnih lopti". No, Portugalac je u izborima za najboljeg europskog igrača i u Fifinoj nagradi The Best oba puta završio drugi iza Luke Modrića.

Neymaru očito nisu dovoljni svi uspjesi koje je Modrić postigao u prošloj sezoni s Realom i hrvatskom reprezentacijom.

