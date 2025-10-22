Nexe ispustio pobjedu u zadnjoj sekundi: Sjajna partija Lučina

Rukometaši našičkog Nexea odigrali su 28-28 (13-12) kod španjolskog Ademar Leona u 2. kolu Europske lige.
Našičani su odigrali odličnu utakmicu u Španjolskoj, a pobjedu su ispustili u zadnjoj sekundi kada im je zabio Radoslaw Waslak.
Kod Nexea je 11 golova postigao Tin Lučin, a Luka Moslavac je zabio pet, dok je za Španjolce predvodio Waslak sa četiri gola.
Hrvatski predstavnik je vodeći u skupini s tri boda nakon što su u prvom kolu svladali Partizan 30-22. U 3. kolu Nexe dočekuje švicarski Kadetten.
