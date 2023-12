Nevjerojatnih 10 medalja hrvatskih tekvondaša i još nije gotovo

Iz Bukurešta, s mlađeseniorskog Prvenstva Europe ovih dana stižu nove potvrde da je Hrvatska nepresušno vrelo tekvondaških talenata. Naime, u prva tri (od četiri) dana najjačeg kontinentalnog natjecanja hrvatski tekvondaši i tekvondašice osvojili su čak deset medalja - četiri zlata, četiri srebra i dvije bronce - od čega su polovicu osvojili mladi sportaši iz splitskog Marjana, našeg najproduktivnijeg kluba.

Posebno je dojmljiv bio rasplet u kategoriji do 80 kg, istoj onoj u kojoj je Toni Kanaet u Tokiju osvojio olimpijsku broncu. U toj težinskoj skupini na postolju su se našla čak tri hrvatska tekvondaša. Zlato je osvojio Matej Nikolić iz zagrebačkog Jastreba koji je u finalu pobijedio Vitu Krpana iz Metalca a bronca je pripala Oscaru Kovačiću iz karlovačke Prane.

Takav ishod raduje i zbog potvrde da i sjeverni dio Hrvatske proizvodi perspektivne tekvondaše. Možda ne s takvom produkcijskom uspješnošću kao Taekwondo Klub Marjan ali i Zagrepčani i Karlovčani imaju se s čime pohvaliti.

Vidjelo se to i prvog dana ovog Prvenstva kada su dva srebra osvojile cure iz zagrebačke Dubrave no kakav bi to bio medaljaški ulov bez marjanovaca. A tog dana zlato je osvojila marjanovka Magdalena Matić (preko 73 kg) pobijedivši u finalu reprezentativnu kolegicu Dariju Zeljko. Drugog dana pozlatila se pak marjanovka Mia Tukić (53 kg) dok je srebro osvojila njena klupska kolegica Mila Mastelić (73 kg).

Marjanovac je i Josip Bilić Pavlinović, najnoviji prvak Europe u kategoriji do 87 kilograma. On je svoje zlato izborio pobjedama nad mlađim seniorima iz Francuske, Rumunjske, Švedske i na kraju, u finalu, iz Ukrajine.

Europskim medaljašima u Bukureštu postali su ovi hrvatski tekvondaši i tekvondašice: ZLATO: Magdalena Matić (+73 kg), Mia Tukić (53 kg), Matej Nikolić (80 kg), Josip Bilić Pavlinović (87 kg); SREBRO: Darija Zeljko (+73 kg), Margarita Vukić (57 kg), Mila Mastelić (73 kg), Vito Krpan (80 kg); BRONCA: Ante Kovač (74 kg), Oscar Kovačić (80 kg)