Nevjerojatni Slovenac pomiče granice, ponovno je učinio nešto povijesno

Slovenski košarkaški reprezentativac Luka Dončić ponovno je igrao sjajno u novoj pobjedi svog Dallasa protiv San Antonija (109:103).

Dončić je u teškaškom NBA derbiju postavio novi rekord - ostvario je ove sezone 13. 'triple-duble' učinak, te postao najbolji igrač na toj ljestvici najjače lige na svijetu.

Slovenac je u pobjedi Mavericks sudjelovao s 26 koševa, te je imao deset skokova i 14 asistencija.

Luka je dva dana do svog 21. rođendana ušao u povijest košarkaškog kluba iz Dallasa, ali i NBA-a.

Bio je to njegov 21. 'triple-double' u najjačoj košarkaškoj ligi, kojim je izjednačio klupski rekord Jasona Kidda. No Kidd je za to trebao šest sezona, dok je Dončić do tog broja stigao za samo sezonu i pol.

2 days ahead of his 21st birthday, #Mavericks guard Luka Dončić just recorded the 21st triple-double of his career.



Dončić has now tied Jason Kidd’s franchise record of 21 triple-doubles in a Dallas uniform.



The sophomore guard leads the @NBA with 13 triple-doubles this season. pic.twitter.com/zBxZuqSYMv