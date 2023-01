Nevjerojatni Haaland zabio hat-trick za samo 14 minuta

U susretu 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je rutinski pobijedio Wolverhampton sa 3-0 uz tri gola norveškog napadača Erlinga Haalanda.

City je rutinski stigao do tri boda protiv slabašnog Wolverhamptona.

Junak utakmice bio je Erling Haaland koji je postigao sva tri gola na utakmici. Sjajni nogometaš Cityja to je napravio za samo 14 minuta, od 40. do 54. Bio je to četvrti ligaški "hat-trick" 22-godišnjeg napadača koji je stigao do brojke od 25 golova ove sezone u Premier ligi.

City se ovom pobjedom približio na dva boda zaostatka lideru Arsenalu kojeg večeras očekuje derbi protiv Manchester Uniteda.

U drugom susretu Leeds United i Brentford su odigrali bez golova.

Od 17.30 sastaju se Arsenal i Manchester United, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Fulham i Tottenham.

REZULTATI:

Leeds United - Brentford 0-0

Manchester City - Wolverhampton 3-0 (Haaland 40, 50-11m, Haaland 54)

Arsenal - Manchester United (17.30)

U ponedjeljak:

Fulham - Tottenham

Subota:

Liverpool - Chelsea 0-0

Bournemouth - Nottingham Fo. 1-1 (Anthony 28 / Surridge 83)

Leicester City - Brighton 2-2 (Albrighton 38, Barnes 63 / Mitoma 27, Ferguson 88)

Southampton - Aston Villa 0-1 (Watkins 77)

West Ham United - Everton 2-0 (Bowen 34, 41)

Crystal Palace - Newcastle Un. 0-0