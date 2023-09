Nevjerojatan propust PPD Zagreba, nisu prijavili igrača za utakmicu s Kielom

Rukometaši Zagreba upisali su poraz u 1. kolu skupine A Lige prvaka. Bolji je bio njemački Kiel (23:30), a susret je odlučen već nakon deset minuta kada su gosti poveli s plus šest (4:10). Zagrebaši su izgledali prilično loše, kako u obrani tako i u napadu. Uostalom trener Slavko Goluža iskreno je priznao:

Previše grešaka u napadu

- Pokušali smo se pripremiti na tu njihovu tranziciju međutim nismo uspjeli. Kasnije smo se morali 'vaditi' u napadu a što je dovelo do puno grešaka i promašaja, a to svakako nije nešto što si možeš dozvoliti protiv nekoga kao što je Kiel. Moje isprike svima, htjeli smo više naravno. Vjerujem da ova momčad može više i da ćemo to ubrzo i pokazati. Imali smo jako puno ishitrenih šuteva, a Kiel je momčad koja itekako dobro zna čuvati stečenu prednost – istaknuo je Goluža.

U drugom poluvremenu gledali smo nešto bolji Zagreb, u jednom trenutku je prvak Hrvatske imao napad za smanjenje na sam minus četiri...

- Probao sam promjenom obrane iz 6-0 u 5-1 napraviti preokret. Pokušao sam u napadu igrati sedam na šest. No, kada u nizu napravite pet, šest tehničkih pogrešaka onda tu više nema spasa. Kiel takve propuste kažnjava. Znao sam da je Kiel došao motiviran nakon dva poraza u njemačkom prvenstvu. Opet, vjerovao sam da možemo s njima igrati u egalu barem 50 minuta. Ispalo je da možemo u egalu igrati tek prvih nekoliko minuta dok nismo ušli u silne pogreške – rekao je Goluža.

Raspored vam ne ide na ruku, već u sljedećem kolu idete u goste PSG-u, a onda u Arenu dolazi norveški Kolstad, predvođen Sagosenom...

- Ovo je tek prvo kolo, vjerujem da ćemo biti sve bolji i bolji kako će sezona odmicati. Svaki pojedinac mora se zapitati zašto je ovako loše odigrao – istaknuo je Goluža.

Kako to da u momčad nije bilo poljskog kružnog napadača Patrika Walczaka?

- Dogodila se administrativna pogreška. To je sve što znam – rekao je Goluža.

Nažalost, dogodio se propust da ga klub nije prijavio za Ligu prvaka. Naravno, kada je riječ o samo ovoj utakmici. Za PSG će biti prijavljen. Sreća da Europski rukometni savez ima druga pravila u odnosu na UEFA-u. Name, u Europski nogometni savez samo se jednom godišnje prijavljuje momčad za Europu. Ne kažemo da bi Poljak donio prevagu protiv Kiela, ali da bi pomogao, sigurno bi. Uostalom, Goluža je do jučer sigurno slagao taktiku s Poljakom u rosteru.

- Došli smo ovdje pobijediti, spremni odigrati kvalitetnu utakmicu. Imali smo taj lošiji period sredinom drugog dijela međutim sabrali smo se relativno brzo i stigli do pobjede na kraju. Sjećam se nekolicine teških utakmica koje sam kao igrač odigrao ovdje u Zagrebu što je bio još jedan od razloga da ovaj susret shvatimo ozbiljno i odigramo pravu utakmicu. Naravno da sam sretan i zadovoljan nakon ovakve pobjede međutim prostora za napredak ima još puno – rekao je Filip Jicha, trener Kiela.

Duvnjak: Vjerujem u ovaj Zagreb

Zadovoljan je bio i Domagoj Duvnjak koji je za "zebre" postigao dva pogotka.

- Ušli smo dosta oprezno u utakmicu jer smo znali da bi treći poraz u nizu dobro uzdrmao momčad. Izgubili smo u nacionalnom prvenstvu od Flensburga u gostima, te doma od Melsungena. Znali smo da Zagreb ima iskusnu momčad, dečki su sad već dugo godina zajedno. Opet, početak utakmice nam se baš poklopio. Imali smo dosta polukontri i kontri, iskoristili smo svaku pogrešku domaćina, a bilo ih je puno pa smo brzo napravili nedostižnu prednost. Naša obrana i vratar Mrkva presudili su zagrebašima na početku utakmice. Kasnije je sve lakše kada imate prednost od sedam, osam pogodaka razlike. Ne treba sad puno kritizirati Zagreb, uvjeren sam da će s ovom ekipom ove sezone igrati u osmini finala Lige prvaka – rekao je Duvnjak.

Rano je još, ali na kraju sezone vam ističe ugovor s njemačkom momčadi, već se polako šuška oko povratka u Zagreb?

- Trenutno sam igrač Kiela i tu svaki daljnji razgovor na tu temu prestaje – rekao je Duvnjak.

U drugoj utakmici skupine A mađarski Pick Szeged izgubio je na svom parketu od francuskog PSG-a sa 29:31. Kod domaćina je najefikasniji bio hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić koji je postigao devet pogodaka. Luka Stepančić dodao je tri uz samo 38 posto šuta. Marko Jelinić, koji je ove sezone došao iz Nexea, postigao je jedan pogodak. Kod PSG-a istaknuo se Syprzak sa šest pogodaka.

U skupini B, Porto je na svom parketu pobijedio poljsku Wislu sa 24:23. Kod gostiju, kada je riječ o našim igračima, Mihić je postigao tri, a Lučin jedan pogodak dok se Šušnja nje upisao među strijelce. Mirko Alilović imao je osam obrana (25 posto). U derbiju kola Veszprem j u gostima svladao Magdeburg (28:33