Nevjerojatan propust hrvatskog saveza, zbog gluposti smo ostali bez nastupa sportaša na SP-u

Plivačko natjecanje na Svjetskom prvenstvu u Dohi započinje u nedjelju, a jedna od očekivanih disciplina prvog dana su muške štafete na 4x100 metara. No, Hrvatska će nažalost biti oslabljena nemogućnošću nastupanja svoje planirane štafete koja je trebala uključivati Miljenića, Jankovića, Nenadića i Tomića.

Hrvoje Tomić i Vlaho Nenadić su ostvarili B normu za Svjetsko prvenstvo na jednom natjecanju u Hrvatskoj. Međutim, propust Hrvatskog plivačkog saveza je to što nisu prijavili to natjecanje World Aquatics kao događaj na kojem se mogu ostvariti A i B norme, pišu Sportske novosti. Ovaj nedostatak prijave znači da rezultati isplivani na tom natjecanju ne mogu biti verificirani, a to pak znači da naša štafeta ne može nastupiti.

VEZANI ČLANCI:

Ovaj propust znači da će Hrvatska biti prisutna na SP u plivanju u Dohi samo s četiri predstavnika, točnije dvije plivačice i dva plivača. Amina Kajtaz će predstavljati Hrvatsku u disciplinama 100 i 200 metara leptir, dok će Ana Blažević nastupiti u disciplinama 100 i 200 metara prsno. Što se tiče muških predstavnika, Nikola Miljenić će se natjecati na 50 metara slobodno i 50 metara leptir, dok će Niko Janković plivati na 200 metara slobodno.