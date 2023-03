Nestvarne scene: Dinamovi navijači ovih dana ruše rekorde!

Rat za prevlast u Dinamu već sad je donio i jednu odličnu stvar – veliko povećanje broja članova. Nestvarno su ovaj tjedan izgledale scene u Fan shopu Bad Blue Boysa u Ilici 47. Ljudi su čekali u redu, od klinaca koji su tek prohodali do staraca u kolicima, a svi su željeli samo jedno – učlaniti se u Dinamo. I to sve kako bi pomogli navijačima da 9. ožujka što više njihovih delegata uđe u sastav Skupštine. Prema informacijama koje imamo, BBB-i su samo ovaj tjedan, u pet dana, skupili 7000 članova!

Kada se zna da je proteklih godina ukupni broj članova Dinama varirao između 14 i 20 tisuća, onda je tih 7000 u pet dana zaista impresivna brojka. Naravno, ne miruje ni Mamićeva struja, i oni revno ovih dana skupljaju članove, a nekima od njih i plaćaju članarinu!

No delegati koji tako skupljaju članove neće moći ući u skupštinu, odluka je to Izvršnog odbora od neki dan.

Kako god, jedna je stvar sigurna, Dinamo će do Skupštine imati rekordan broj članova u posljednjih 20 godina. Pretpostavlja će da će idući tjedan ta brojka iznositi i do 30 tisuća! Zadnji put toliki je broj članova Dinamo imao 2000. godine, kada je vraćeno ime Dinamo. Tada se samo u prvih 24 sata učlanilo 5000 ljudi.

Općeniti rekord drži slavna 1982. godina. U lipnju 1982. godine, nakon završetka šampionske sezone, bilo je 30 tisuća članova, no do kraja godine ta je brojka narasla na 42.000, što se i do danas smatra rekordom kad je o Dinamu riječ.

>> Karlo Ledinski o Skupštini Dinama