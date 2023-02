Neočekivan poraz Mektića i Pavića u Dohi, Petra Martić rano napušta Dubai

Petra Martic - La joueuse de tennis croate Petra Martic élimine la Française Kristina Mladenovic (6-3, 3-6, 5-7) lors de l'Open "6ème Sens Immobilier Métropole" à Lyon, le 30 janvier 2023. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage Croatian tennis player Petra Martic eliminates French Kristina Mladenovic (6-3, 3-6, 5-7) during the "6ème Sens Immobilier Métropole" Open in Lyon, January 30th, 2023. Photo: Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Foto: Sandrine THESILLAT