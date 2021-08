Ne tako davno bio nezaposlen, bez novca, želio odustati od svega... Danas uživa u bogatstvu

Chelsea je sinoć poslije jedanaesterca svladao Villarreal i osvojio europski Superkup nakon što je prošle sezone otišao do kraja u Ligi prvaka.

U junaka utakmice pretvorio se pričuvni vratar Chelseaja Kepa Arrizabalaga. Njega je trener plavih Thomas Tuchel u igru uveo u 119. minuti umjesto prvog vratara Edouarda Mendyja upravo zbog dobrog čitanja udaraca s bijele točke, a Kepa je to i potvrdio obranivši udarce Mandija i Albiola.

Arrizabalaga je tako ipak dobio manji dio utakmice pored sjajnog Mendyja koji ga je u proteklih godinu dana sasvim zasjenio. A priča ovoga 29-godišnjeg senegalskog vratara rođenog u Francuskoj jako je zanimljiva.

Naime, Mendy je 2014. godine bio na francuskom zavodu za zapošljavanje. Nakon što mu je istekao ugovor s trećeligašem Cherbourgom, Mendy je bio bez kluba i mislio je da mu je nogometna karijera završila s 23 godine na leđima.

Trenutak kada je sinoć Kepa u 119. minuti zamijenio Mendyja

- Za nogometaša ili bilo koga drugog nezaposlenost je poput šamara u lice. Ponovljeni neuspjesi ostavljaju tragove na vama i počnete razmišljati da možda niste stvoreni za to - rekao je kasnije Mendy te dodao:

- Prijepodne bih trenirao, popodne radio, jer naknada za nezaposlene mi nije bila dovoljna. Imao sam trudnu djevojku - rekao je Mendy

Zatim je bez plaće trenirao u Le Havreu i dobio priliku za probu u Marseilleu. Tu je dobio ugovor s B momčadi i iskazao se u nastupima za rezerve. Zatim je dobio angažman u Remisu kojem je pomogao da osvoji drugu ligu. Potom ga je Rennes kupio za četiri milijuna eura i za francuskog prvoligaša branio je godinu dana.

2020. je uslijedio transfer u slavni Chelsea koji je za Mendyja platio 25 milijuna eura. Na Stamford Bridgeu konkurencija mu je bio Kepa Arrizabalaga, najskuplji vratar u povijesti za kojega je Chelsea svojedobno izdvojio 80 milijuna eura. No, Mendy je vjerovao u sebe, izborio se za "jedinicu" koju danas čvrsto drži. I ovaj nekad nezaposleni 23-godišnjak danas ima osvojenu Ligu prvaka i europski Superkup. A o zavodu za zapošljavanje, novcu i egzistencijalnim problemima više nikad neće morati razmišljati jer sada svakog tjedna zaradi 60 tisuća eura.