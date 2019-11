Navijačima pukao film nakon poraza: Mičite Štimca, ni u Hrvatskoj ga nisu trpjeli!

Bivši vatreni i nekadašnji hrvatski izbornik Igor Štimac nastavlja s lošim predstavama na klupi Indije.

U petom kolu azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine izabranici Igora Štimca izgubili su od Omana 1:0 pogotkom Ghassanija u 33. minuti. Isti igral promašio je jedanaesterac u sedmoj minuti. Indija nakon pet kola ima tek tri boda i nalazi se na četvrtom mjestu skupine s dva boda i utakmicom više od posljednjeg Bangladeša.

Prvi je Katar s 13 bodova, a Oman s bodom manje na drugom mjestu.

Ovim porazom Indija je teoretski još u igri za prolazak kvalifikacija, ali te šanse su minimalne. Imaju devet bodova manje od drugog Omana, a ostala su još tri kola do kraja kvalifikacija.

Dodajmo kako je Indija ipak i dalje u borbi za treći krug kvalifikacija za Azijski kup.

Štimac se brzo nakon poraza našao (opet) na udaru navijača koji putem društvenih mreža traže njegovu ostavku.

Uz već sada dobro poznati hashtag #StimacOut komentari na rad našeg stručnjaka su sve samo ne pozitivni.

- Dosta je! Pogledajte njegovu trenersku karijeru, nigdje se nije zadržao duže od godine dana - poručuje jedan navijač koji je priložio fotografiju Štimčeve trenerske karijere gdje se ističe vođenje hrvatske reprezentacije koju je preuzeo 2012. godine.

- Moramo pod hitno naći novog izbornika - smatra drugi navijač, a jedan od nezadovoljnih smatra Štimca nekompetentnim.

#StimacOut enough is enough.. Just look at his management history.. Not even one year with single team pic.twitter.com/eazA3yadPL