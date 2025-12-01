Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NE SMETAJU MU UVREDE

Navijači u Sarajevu podigli transparent protiv Vučića, on im odgovorio: 'To mi čak i imponira'

Foto: pixsell
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
01.12.2025.
u 08:42

Košarkaška utakmica između Bosne i Hercegovine i Srbije ostala je u sjeni političkih poruka s tribina. Navijači su podigli transparent aludirajući na Vučićevu ratnu prošlost, na što je on odgovorio u svom prepoznatljivom stilu

Iako je košarkaška utakmica drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Srbije završila tijesnom pobjedom gostiju rezultatom 74:72, sportski aspekt susreta u sarajevskoj Skenderiji pao je u drugi plan zbog užarene atmosfere na tribinama. Već tijekom intoniranja srpske himne "Bože pravde" dvoranom su odjekivali zaglušujući zvižduci, no tenzije su dosegle vrhunac kada su najvatreniji navijači domaće reprezentacije, popularni BHFanaticosi, razvili transparent s izravnom porukom predsjedniku Srbije. Na platnu je stajao natpis koji je ubrzo postao glavna vijest u regiji: "Jučer kišobran, danas stativ, ubojice teže da sakriju motiv. Zlo nikad ne spava." Ova poruka izravno aludira na kontroverzne snimke iz ratnih devedesetih godina kada je Aleksandar Vučić snimljen na položajima iznad opkoljenog Sarajeva, pri čemu se on godinama brani tvrdnjama da je u rukama držao kišobran ili stativ za kameru, a ne oružje.

Osim transparenta koji se referira na ponovno aktualizirane priče o takozvanom "Sarajevo safariju" i navodnoj ulozi srbijanskog predsjednika tijekom opsade grada, s tribina su se orili i uvredljivi povici. Skandiranje "Vučiću, p***u", koje se paradoksalno često može čuti i na prosvjedima oporbe u samom Beogradu, odjekivalo je sarajevskim hramom košarke. Reakcija predsjednika Srbije nije se dugo čekala, a stigla je putem beogradskih medija. Gostujući na TV Pink, Aleksandar Vučić je komentirao događanja iz Sarajeva, tvrdeći da ga takve poruke nimalo ne pogađaju, već da u njima pronalazi potvrdu ispravnosti svoje politike. Izjavio je kako mu uvrede zapravo imponiraju jer ih tumači kao dokaz da dobro i snažno brani srpske nacionalne interese.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Vučić je istaknuo da ga povici ne uznemiravaju te da je navikao na sličan tretman, pokušavajući time umanjiti značaj poruke koju su mu poslali navijači iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. U nastavku svog obraćanja, pribjegao je ironiji, ponudivši se da osobno dođe u Sarajevo i "pomogne" navijačima u vrijeđanju njega samog. Rekao je kako bi im mogao "tercirati" dok izvikuju parole protiv njega, naglašavajući da takvi incidenti neće promijeniti njegov politički kurs. Poručio je da njegova politika prema susjedima ostaje politika prijateljstva, ali uz uvjet čvrste zaštite državnih interesa.
Ključne riječi
BiH Srbija Navijači Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja