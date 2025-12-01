Navijači u Sarajevu podigli transparent protiv Vučića, on im odgovorio: 'To mi čak i imponira'

Iako je košarkaška utakmica drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Srbije završila tijesnom pobjedom gostiju rezultatom 74:72, sportski aspekt susreta u sarajevskoj Skenderiji pao je u drugi plan zbog užarene atmosfere na tribinama. Već tijekom intoniranja srpske himne "Bože pravde" dvoranom su odjekivali zaglušujući zvižduci, no tenzije su dosegle vrhunac kada su najvatreniji navijači domaće reprezentacije, popularni BHFanaticosi, razvili transparent s izravnom porukom predsjedniku Srbije. Na platnu je stajao natpis koji je ubrzo postao glavna vijest u regiji: "Jučer kišobran, danas stativ, ubojice teže da sakriju motiv. Zlo nikad ne spava." Ova poruka izravno aludira na kontroverzne snimke iz ratnih devedesetih godina kada je Aleksandar Vučić snimljen na položajima iznad opkoljenog Sarajeva, pri čemu se on godinama brani tvrdnjama da je u rukama držao kišobran ili stativ za kameru, a ne oružje.

Osim transparenta koji se referira na ponovno aktualizirane priče o takozvanom "Sarajevo safariju" i navodnoj ulozi srbijanskog predsjednika tijekom opsade grada, s tribina su se orili i uvredljivi povici. Skandiranje "Vučiću, p***u", koje se paradoksalno često može čuti i na prosvjedima oporbe u samom Beogradu, odjekivalo je sarajevskim hramom košarke. Reakcija predsjednika Srbije nije se dugo čekala, a stigla je putem beogradskih medija. Gostujući na TV Pink, Aleksandar Vučić je komentirao događanja iz Sarajeva, tvrdeći da ga takve poruke nimalo ne pogađaju, već da u njima pronalazi potvrdu ispravnosti svoje politike. Izjavio je kako mu uvrede zapravo imponiraju jer ih tumači kao dokaz da dobro i snažno brani srpske nacionalne interese.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vučić je istaknuo da ga povici ne uznemiravaju te da je navikao na sličan tretman, pokušavajući time umanjiti značaj poruke koju su mu poslali navijači iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. U nastavku svog obraćanja, pribjegao je ironiji, ponudivši se da osobno dođe u Sarajevo i "pomogne" navijačima u vrijeđanju njega samog. Rekao je kako bi im mogao "tercirati" dok izvikuju parole protiv njega, naglašavajući da takvi incidenti neće promijeniti njegov politički kurs. Poručio je da njegova politika prema susjedima ostaje politika prijateljstva, ali uz uvjet čvrste zaštite državnih interesa.