Navijači Saintsa željeli su i dobili Oršića, ali još više zagovaraju odlazak jedne osobe

Nogometaši Southamptona za pobjedu u prvenstvu ne znaju još od 19. listopada, kada su minimalnim rezultatom na gostovanju u 12. kolu Premier lige slavili nad Bournemouthom. Prije tri su dana u FA kupu s 2:1 pobijedili Crystal Palace i okončali dugi niz bez pobjede protiv prvoligaša, ali fokus im je i dalje na prvenstvu, gdje drže posljednje 20. mjesto sa skromnih 12 bodova.

Kako bi riješili svoje probleme i pokušali pobjeći iz zone ispadanja, doveli su Mislava Oršića (30), a očekuje se još nekoliko zvučnih imena kroz zimski prijelazni rok. Međutim, navijači smatraju da bi klub zapravo najviše dobio odlaskom jednog čovjeka. Riječ je o treneru, Velšaninu Nathanu Jonesu (49), koji zasad ne uspijeva preokrenuti situaciju u kakvoj su se Saintsi našli još tijekom manadata Ralpha Hasenhüttla.

Iako je stigao tek prije dva mjeseca, neki od njih pitaju se što Jones još uvijek radi u klubu, jer je u ligi izgubio sve četiri utakmice. Uz Palace, dobio je samo trećeligaša Lincoln City (2:1) u EFL kupu. Traže da ga uprava smjeni i dovode novo lice koje će konačno prekinuti njihovu krizu.

