Navijači i treneri odali veliku čast hrvatskom reprezentativcu: Izabrali ga u idealnu momčad Bundeslige

Luka Vušković ove je sezone zaludio navijače svojim odličnim predstavama u dresu HSV Hamburga na posudbi iz engleskog Tottenhama. S pet pogodaka postao je najbolji strijelac među braničima u Bundesligi, a zadivio je i svojim vještinama u obrani gdje je jedan od najdominatnijih stopera lige, pogotovo u zračnim duelima.

Iako ima samo 19 godina, već se istaknuo kao jedan od najboljih stopera jedne od najjačih liga na svijetu. Prepoznali su to i navijači, kapetani Bundesligaša te treneri koji su izglasali u idealnu momčad sezone u Bundesligi u popularnoj videoigri FC 26. U Njemačkoj postoje tri izbora za momčad sezone - Kickerov (najugledniji medij), VDV-ov (sindikat profesionalnih nogometaša) i FC-jev.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FC-jeva momčad sezone nastaje u suradnji s njemačkim nogometnim savezom, a u izboru 40 posto glasova daju navijači, dok treneri i kapetani svaki pridonose s po 30 posto. Vuškoviću je ove sezone vrijednost po Transfermarktu narasla do velikih 60 milijuna eura čime je pokazao koliko je napredovao, a privukao je i pozornost brojnih velikana poput Bayerna i Barcelone. Izbor u momčad sezone zavrijedio je ispred puno iskusnijih igrača.

Zanimljivo je kako se uz Vuškovića u idealnoj momčadi našao samo još jedan igrač koji nije iz Bayerna ili Borussije Dotmund, Angelo Stiller iz Stuttgarta. FC-jeva momčad sezona za Bundesligu na kraju izgleda ovako: Gregor Kobel (Borussia Dortmund) - Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Dayot Upamecano (Bayern München), Luka Vušković (Hamburger SV) - Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Luis Díaz (Bayern München), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München).