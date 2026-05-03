NEVJEROJATNA SEZONA

Navijači i treneri odali veliku čast hrvatskom reprezentativcu: Izabrali ga u idealnu momčad Bundeslige

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
Karlo Koret
03.05.2026.
u 09:16

Iako ima samo 19 godina, već se istaknuo kao jedan od najboljih stopera jedne od najjačih liga na svijetu. Prepoznali su to i navijači, kapetani Bundesligaša te treneri koji su izglasali u idealnu momčad sezone u Bundesligi

Luka Vušković ove je sezone zaludio navijače svojim odličnim predstavama u dresu HSV Hamburga na posudbi iz engleskog Tottenhama. S pet pogodaka postao je najbolji strijelac među braničima u Bundesligi, a zadivio je i svojim vještinama u obrani gdje je jedan od najdominatnijih stopera lige, pogotovo u zračnim duelima.

Iako ima samo 19 godina, već se istaknuo kao jedan od najboljih stopera jedne od najjačih liga na svijetu. Prepoznali su to i navijači, kapetani Bundesligaša te treneri koji su izglasali u idealnu momčad sezone u Bundesligi u popularnoj videoigri FC 26. U Njemačkoj postoje tri izbora za momčad sezone - Kickerov (najugledniji medij), VDV-ov (sindikat profesionalnih nogometaša) i  FC-jev.

FC-jeva momčad sezone nastaje u suradnji s njemačkim nogometnim savezom, a u izboru 40 posto glasova daju navijači, dok treneri i kapetani svaki pridonose s po 30 posto. Vuškoviću je ove sezone vrijednost po Transfermarktu narasla do velikih 60 milijuna eura čime je pokazao koliko je napredovao, a privukao je i pozornost brojnih velikana poput Bayerna i Barcelone. Izbor u momčad sezone zavrijedio je ispred puno iskusnijih igrača.

Zanimljivo je kako se uz Vuškovića u idealnoj momčadi našao samo još jedan igrač koji nije iz Bayerna ili Borussije Dotmund, Angelo Stiller iz Stuttgarta. FC-jeva momčad sezona za Bundesligu na kraju izgleda ovako: Gregor Kobel (Borussia Dortmund) - Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Dayot Upamecano (Bayern München), Luka Vušković (Hamburger SV) - Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Luis Díaz (Bayern München), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München).
idealna momčad Bundesliga Luka Vušković

IS
istokdole
09:27 03.05.2026.

Ovaj dečko je jako svjestan koliko je visoko poletio. Problem će nastati kad će pasti. Nije mi nikako simpatičan iako je zgodan i sav prsti od samopouzdanja ali neki filing da bi mogao biti Cvitanović/Kalinić broj 2/3,.nešto je svadljivo uu njemu. Ok neka krenu loši komentari i dislajkovi. Ovdje više nitko ne smije napisati kritiku.

