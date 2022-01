Navijači Evertona slave, omraženi Benitez dobio otkaz i klub traži novog trenera

Vodstvo engleskog nogometnog premierligaša Evertona uručilo je otkaz španjolskom menadžeru Rafaelu Benitezu (61), objavio je klub na svojim službenim stranicama.

Benitez je dobio otkaz nakon što je Everton u posljednjih 13 ligaških susreta upisao samo jednu pobjedu i trenutačno se nalazi na 16. mjestu sa 19 bodova, šest više od zone ispadanja.

Španjolac je preuzeo Everton u lipnju prošle godine naslijedivši Talijana Carla Ancelottija, koji sada vodi Real Madrid.

Benitez je upisao samo pet pobjeda u 19 kola uz četiri remija. U tri kup utakmice upisao je dvije pobjede i jedan poraz.

Španjolski stručnjak je tijekom karijere vodio i Valenciju, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, Liverpool, te kineski Dalian Professional.

Na klupi Liverpoola je osvojio Ligu prvaka 2005. godine, Valenciju je predvodio do Kupa UEFA (2004), Chelsea do Europske lige (2013), a Inter do trijumfa na Svjetskom klupskom prvenstvu (2010).