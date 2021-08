Navijači Dinama obilježili Oluju, a engleski novinar u svemu vidi - 'ustaška' obilježja?!

Dinamo i Legia na Maksimiru su sinoć odigrali 1:1 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Na stadionu se skupilo 4.597 gledatelja.

Bad Blue Boysi prigodnim su se transparentom u 26. minuti prisjetili 26. obljetnice Oluje. Cijeli stadion je zapljeskao, a vijorile su se i hrvatske zastave.

A to je zasmetalo engleskog novinara Sama Streeta koji se oglasio na Twitteru tvrdeći da su na Maksimiru viđena ustaška obilježja.

An Ustaše (Nazi collaborator) flag at Dinamo Zagreb vs Legia Warsaw tonight. Looks like they'll be playing Crvena zvezda behind closed doors because some people aren't grown up enough to have nice things. #fkcz https://t.co/TLUfCVKuDi

Rather than the proper Croatian flag, the chequerboard on half the Dinamo Zagreb fans' flags is one that was only ever used by the Nazi-backed Independent State of Croatia.https://t.co/0UUOlyNBlo