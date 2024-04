Nasljednik Ive Majoli u par dana može postići ono što ona nije uspjela u 12 godina

Hrvatske tenisače su s maksimalnih 3-0 svladale reprezentaciju Sjeverne Makedonije u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u grupi A turnira Euro-afričke skupine 2 Billie Jean King Cupa, što se održava u glavnom litavskom gradu Vilniusu.

Ukupnu pobjedu su već u pojedinačnim dvobojima osigurale Lea Bošković i Antonia Ružić, da bi u meču parova Bošković udružila snage s Ivom Primorac s kojom je za 43 minute sa 6-0, 6-0 svladala makedonsku kombinaciju Iva Daneva - Ana Mitevska.

Makedonski izbornik Dimitar Labudovik je potpuno promijenio nominirani par nakon što su njegove izabranice poražene u oba pojedinačana meča, dok je Marin Bradarić pružio priliku Ivi Primorac ubacivši je umjesto Antonije Ružić koja je igrala tri seta protiv Line Đorčeske.

Hrvatske tenisačice će u nastavku turnira, od četvrtka do subote, razigravati za jedno od dva mjesta koja donose plasman u viši rang natjecanja, Euro-afričku skupinu 1, a suparnici će im biti prvoplasirane reprezentacije iz grupa B i C. Prvo mjesto u grupi B osvojila je domaća ekipa, reprezentacija Litve, koja je pobijedila u sva tri dvoboja, dok je pobjednik skupine C reprezentacija Egipta, koju predvodi Mayar Sherif, 72. na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Hrvatska ženska teniska reprezentacija već godinama nije ostvarila plasman u viši rang natjecanja u BJK Cupu, nekadašnjem Fed Cupu. Od 2012. kada je dužnost izbornice preuzela Iva Majoli, Hrvatska se nije plasirala u razinu više, već je ispadala sve do ove, tzv. četvrte lige u kojoj se nalazi. Ostvari li plasman u Euro-afričku skupinu 1, nakon toga je do vrha čekaju doigravanje za Svjetsku skupinu te na vrhu, plasman u samu Svjetsku skupinu.

HRVATSKA - SJEVERNA MAKEDONIJA 3-0

Lea Bošković - Magdalena Stoilkovska 7-5, 6-2

Antonia Ružić - Lina Đorčeska 5-7, 6-2, 6-2

L. Bošković / I. Primorac - I. Daneva / A. Mitevska 6-0, 6-0