Napisao je genijalan status o Ronaldu od sto milijuna eura i Mandžukiću

Dan nakon što je Mario Mandžukić srušio Romu u subotnjem derbiju, Talijani se natječu u komplimentima. Super Mario ili MM 17, kako mu tepaju na naslovnicama, sve je te divne riječi i zaslužio, a kako i ne bi kada je na popis svojih ovosezonskih žrtava dodao i drugi rimski klub nakon Lazija, Milana, Napolija, Intera...

Doista nema tog novinara koji u izvještaju nakon utakmice nije nahvalio svepopularnog Mandžu, ali moramo priznati da je najzgodniji status napisao Paolo Bandini, sporski novinar koji surađuje s The Guardianom, ESPN-om, BBC-jem:

- E neka je Juventus potrošio stotinu milijuna eura na Ronalda kako bi onemogućio protivnike da čuvaju Mandžukića kako spada. Slatko - naveo je Bandini na Twitteru, ispod čije objave se nanizala čitava vojska štovatelja hrvatskog napadača.

Pretty neat that Juventus went out and spent €100m on Ronaldo this summer to distract opponents from defending Mandzukic properly 😉