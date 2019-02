Nakon incidenta sa Zvezdašima u Splitu, u Zagrebu derbi regionalne lige

Niz bez poraza vaterpolista Mladosti u Regionalnoj vaterpolo ligi zaustavio je u prošlom kolu Jadran Herceg Novi. Žapci povratak pobjedama traže ponovno protiv Jadrana, ovog puta onog splitskog. Utakmica se igra danas na bazenu Mladosti od 20.15 sati, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

''Nažalost, imamo problema sa zdravstvenim biltenom. Važni igrači lijeve strane nam imaju želučanu virozu, a Lazić nam je out sljedećih mjesec dana. Morat ćemo se probati ''pokrpati'' i dodatno mobilizirati, da u izuzetno teškoj i zahtjevnoj utakmici protiv Jadrana budemo zasluženo bolji. To što nam nedostaju ta tri važna igrača dodatno će nas motivirati i obavezati da damo još više od sebe!'' – izjavio je trener MladostiMladost je i dalje vodeća momčad Regionalne vaterpolo lige koju predvodi s 34 boda. Jadran Split na četvrtom je mjestu s 28 bodova, a mlada momčad predvođena reprezentativcimaza ovu sezonu ima velike ambicije. Splićani iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje, što znači da nas očekuje pravi domaći vaterpolo derbi.''Igramo doma, očekujemo pobjedu u svakom slučaju. Što se Jadrana tiče, oni igraju sve ljepše i ljepše, upravo su pobijedili Veronu doma. Očekujem pune tribine, dobru utakmicu i pobjedu!'' – izjavio je igrač Mladostikoji je dodao: ''Poraz u Herceg Novom nije ništa zabrinjavajuće, sezona je duga i oscilacije su normalne. I dalje držimo vodeću poziciju, siguran sam da ćemo tako nastaviti do kraja regularnog dijela sezone!''Iduća utakmica Mladosti na domaćem bazenu je susret s. Najveći hrvatski vaterpolo rivali zaigrat će se u srijedu,. Ulaz na utakmicu je besplatan.