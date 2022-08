Najvažnije će biti slomiti norveški duh, Dinamo to na Maksimiru sigurno može!

Najavljivan je Bodo/Glimt kao raznovrsna momčad s kojom bi u ovom trenutku i ozbiljnije momčadi od Dinama imale problema. Malo smo skeptični bili iščitavajući takve analize, a u otvaranju utakmice izgledalo je kao da su plavi baš zbog toga ozbiljno shvatili protivnika. Jer, više od pola sata lagano su posjedom neutralizirali sve pokušaje norveškog prvaka.



No, jedno krivo postavljanje Dinamove obrane, odnosno defenzivnog bloka cijele momčadi, bilo je dovoljno za pogodak domaće momčadi. Do te 37. minute činilo se da Norvežani nemaju uigrani mehanizam kojim bi naškodili našem prvaku. Itekako je taj Amahl Pellegrino naškodio plavima jer je pogodak njegovoj momčadi donio dodatnu energiju nakon kojeg se Dinamu dogodio mentalni klik koji ih je postavio u podređeni položaj. Do kraja utakmice plavi nisu uspjeli izići iz tog mentalnog stanja. Zaigrali su Norvežani slobodnije, a Dinamo do kraja susreta nije uspio povezati niti u svojoj igri. Nisu plavi bili ovako rezervirani ni protiv puno jačih europskih protivnika. I zapravo je to bio najlošiji scenarij za Antu Čačića.