Najbolji strijelac Rijeke blizu potpisa za Dinamo: Zarađivat će više od milijun eura!

Rijeka je izgubila od Hajduka u prošlom kolu i očito će završiti na četvrtom mjestu, a svoju želju da osvoji trofej još može ispuniti u finalu kupa. No, i taj susret igraju s Hajdukom, ovaj put na Poljudu na kojem je Rijeka i uspješnija sa Splićanima nego na svojoj Rujevici.

Nije bilo svađe

No, još se nisu stišale priče oko tog 0:3 poraza u prvenstvu. Pojavile su se svakakve priče, a jedna kaže da je Josip Drmić, koji je onako glupo zaradio isključenje zbog udaranja igrača Hajduka, sve dogovorio s Dinamom. To je možda i točno, no druge priče demantirali su nam iz svlačionice Rijeke. Naime, Drmić je navodno tražio da ga trener Tomić poštedi tog derbija s Hajdukom, pa je došlo do svađe Drmića i suigrača, na rubu tučnjave. No, ispada da to nije istina jer kažu nam da baš ništa od toga nije istina, da se baš ništa slično nije dogodilo.

Drmić sad čeka kaznu za svoje isključenje, najmanje će dobiti jednu utakmicu zabrane nastupa, možda i dvije, a ako dobije tri onda neće moći igrati ni u finalu kupa protiv Hajduka.

U tom čekanju kazne moguće je da ovih dana i potpiše ugovor s Dinamom. Naime, on je igrač Norwicha koji je bio (i još je) na posudbi u Rijeci, no ugovor s engleskim klubom mu ističe i slobodan je igrač. Iako je bilo priče da je dogovorio svoj ostanak na Rujevici, sad se čini da će postati igrač Dinama, da bi već u četvrtak mogao staviti svoj potpis na ugovor.

U financijskom smislu Rijeka ne može parirati Dinamu, u Maksimiru može dobiti daleko veću plaću, kakvu na Rujevicu ni u primisli ne mogu ponuditi svom dosadašnjem napadaču.

Gužva u napadu

Nagađa se da će u Dinamu imati plaću više od milijun eura godišnje, neki tvrde da će to ići i do 1,3 milijuna i bio bi po tome najplaćeniji igrač maksimirske momčadi. Iako, bilo je zanimanja za njega i od nekih turskih klubova...

Dolaskom Drmića nastat će gužva u napadačkom redu plavih, sada su tamo Petković, Andrić, Jurić, Emreli, ističe posudba Kulenoviću u Lokomotivi i sigurno će netko morati otići, ako već ne bude ozbiljnih ponuda za nekoga od njih.

