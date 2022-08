Nadmašio je učinak Messija i oba Ronalda, ispred njega su ostali samo Pele i Mbappé

Nakon što je u prvom kolu Premier lige s dva pogotka protiv West Hama (pobjeda 2:0) utišao dobar dio navijačkih pesimista, koji su rekli da će odmah "propasti" u Premier ligi, 22-godišnji Erling Braut Haaland ne namjerava stati rušiti rekorde ni u svojem novom klubu Manchester Cityju. Norveški je napadač već u svojem prvom testu dokazao da za njega ni Premier liga neće biti pretjeran problem, s obzirom na to da je riječ o "čudu prirode" koje kvalitetom vidljivo nadilazi bilo koju nogometnu ligu u svijetu.

LP: 23 gola, 21 nastup

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION Manchester City's Erling Haaland greets Manchester City manager Pep Guardiola as he is substituted off during the Premier League match at London Stadium. Picture date: Sunday August 7, 2022. Photo: John Walton/PRESS ASSOCIATION

– Ono što su ljudi sumnjali, sada slobodno mogu prestati. Brže se prilagodio na Premier ligu nego bilo koji drugi igrač kojeg sam vidio. Ima odličnu kvalitetu u završnici i odlične kretnje na terenu. Ljudi su se pitali može li zabiti 20 pogodaka u sezoni, a kad uzmemo u obzir da će izvoditi penale, možemo slobodno računati na 30, pa i 40 pogodaka od njega u sezoni. Kad uzmete u obzir kreativnu kvalitetu oko njega, imat će šanse zabiti u svakoj utakmici. Ako ostane zdrav i čitav, razbit će svaki rekord u Premier ligi. Sretno svakom braniču koji će morati igrati protiv njega jer trebat će mu sreće – rekao je legendarni bivši veznjak Manchester Uniteda Roy Keane, koji je poznat po tome da ne daje olako komplimente nogometašima, pogotovo ne nogometašima Manchester Cityja i pogotovo ne sinu omraženog rivala Alfieja Haalanda kojem je namjernim grubim startom završio karijeru.

Iznenađujuće glasna teorija publike da Haaland neće biti dobar u Premier ligi još je više suluda kad pogledamo što je Norvežanin napravio u svojoj karijeri prije dolaska u City. Do dolaska u redove engleskog prvaka Haaland je postigao 149 pogodaka u 170 utakmica u Moldeu, Salzburgu, Borussiji i norveškoj reprezentaciji.

Za sve ljude koji žele pokušati umanjiti njegov učinak i kazati da to nije radio u jakim ligama, nepobitan protuargument je Liga prvaka, gdje je Haaland postao prvi tinejdžer koji je zabio u svojih prvih pet utakmica. Nadalje, njegov omjer od 23 pogotka u 21 nastupu u Ligi prvaka (najtežem nogometnom natjecanju na svijetu) je izvan svake pameti, pogotovo kad uzmemo u obzir da je većinu tih pogodaka zabijao za autsajdersku momčad (npr. za Salzburg protiv Liverpoola, za Dortmund protiv PSG-a).

Foto: Kieran Cleeves/PRESS ASSOCIATION Manchester City's Erling Haaland (centre) on the pitch after the full time whistle after the Premier League match at the London Stadium. Picture date: Sunday August 7, 2022. Photo: Kieran Cleeves/PRESS ASSOCIATION

Još je jedan zanimljiv rekord da mu je trebalo najmanje vremena do brojke od 10 pogodaka u povijesti Lige prvaka, samo sedam nastupa, čime je srušio rekord Roya Makaaya, kojem je za prvih 10 golova trebalo isto toliko nastupa.

Dodatan kontekst o Haalandovoj uspješnosti u mladoj dobi dobit ćemo kad ga usporedimo s nekim drugim golgeterskim velikanima u ovoj dobi, do 22. godine života. Norveški napadač rođen u Leedsu sa svojih je 149 pogodaka daleko premašio ono što su do 22. godine napravili ofenzivci poput Lionela Messija (94 gola u 178 nastupa), Cristiana Ronalda (60 golova u 182 nastupa), Ronalda Nazarija (136 golova u 175 nastupa), Neymara (92 gola u 199 nastupa) ili Karima Benzeme (87 golova u 147 nastupa).

Jedina dva nogometaša s one najviše svjetske razine koja su bila ubojitija pred suparničkim vratima do 22. godine života su Pele i Kylian Mbappe. Dok Peleovih 312 golova u 280 utakmica nema toliku težinu jer je te podatke iznimno teško provjeriti i dokazati, a i u to se doba nogomet igrao bez zaleđa, u potpunosti je točno da je Mbappe više puta proslavio pogodak od Haalanda do svojeg 22. rođendana. Napadač PSG-a do tada je loptu poslao u suparničku mrežu 160 puta u 217 nastupa, no kada gledamo postignute pogotke po utakmici u tom razdoblju, Haaland (0,87 GPU) je ispred Mbappea (0,73 GPU).

Skoro rekorder na 60 m

Foto: TONY OBRIEN/REUTERS Soccer Football - Premier League - West Ham United v Manchester City - London Stadium, London, Britain - August 7, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland celebrates scoring their first goal REUTERS/Tony Obrien EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: TONY OBRIEN/REUTERS

Da se malo maknemo od golgeterskih sposobnosti, Haalandove fizičke predispozicije također su abnormalne. Još tamo 2005. godine Erling je kao petogodišnjak oborio svjetski rekord svoje dobi za skok u dalj iz mjesta, skočio je 1,63 metra, što je za 20 centimetara oborilo prethodni rekord te taj Norvežaninov rekord stoji još i danas.

Druga je fascinantna kvaliteta njegova brzina. Za Dortmund je u dvoboju Lige prvaka protiv PSG-a u jednom kontranapadu istrčao 60 metara na terenu za 6,64 sekunde, a ta brojka dobiva na važnosti kada pročešljamo knjige rekorda atletike i vidimo da je svjetski rekord američkog atletičara Christiana Colemana 6,34 – samo tri desetinke brži od ovoga Haalandova sprinta tijekom utakmice.