Nadigravši Split treći put ove sezone, cedevitaši prekinuli niz poraza

Nakon tri uzastopna poraza (Furnir, Cibona, Zadar), košarkaši Cedevite Junior prekinuli su negativni niz pobijedivši Split treći put ove sezone (94:87).

Nakon izrazito efikasnog prvog poluvremena (57:40), cedevitaši su uspješno obranili prednost koja je u 33. minuti iznosila i "plus 20" (85:65). Kod domaćina prednjačili su bekovi Kruno Simon (24 koša, 8 asista), Vito Kučić (22 koša, 4 trice) i Josip Batinić (15 koševa), a, nakon naleta žutih, presudnu tricu (svoju treću), zabio je Pavle Marčinković (11 koševa).

- Premda mi nemamo pritisak visokog plasmana no ova nam je pobjeda važna zbog samopouzdanja. A pobijedili smo jako dobar Split, momčad koja možda i najbolje izgleda od svih domaćih momčadi jer imaju timsku i individualnu vrijednost - kazao je trener cedevitaša Damir Mulaomerović kojem je na pobjedi čestitao kolega mu sa splitske klupe Srđan Subotić:

- Cedevita Junior zasluženo je slavila. Igrali su puno bolje, naročito prvo poluvrijeme, imali su sjajan šuterski dan. Kad smo mi i uspostavili nešto obrane nismo uspjeli zabiti par napada zaredom. Dijelom je na naplatu došlo i to što nam je ovo bila peta utakmica u 10 dana, putovali smo jednom u Beograd i dvaput u Zagreb, pa nam je nedostajalo svježine. No i to je dio posla.

U Subotićevu sastavu najviše su zabili Mate Kalajžić (19), Tyrell Nelson (18) i Shanon Shorter (16) a žutima sada (u petak) predstoji domaća utakmica ABA lige protiv skopskog MZT-a s kojom mogu izboriti nastup u doigravanju ovog regionalnog natjecanja. Nakon toga, u utakmici Lige za prvaka, žuti na Gripama dočekuju Cibonu:

Nakon što je Furnir u nedjelju pobijedio Šibenku (76:74), tablica Lige za prvaka HT Premijer lige izgleda ovako: 1. Split 21-5, 2. Cibona 21-4, 3. Zadar 20-5, 4. Cedevita Jr 19-7, 5. Furnir 13-13, 6. Šibenka 13-13.