Na primjeru HRT-a se vidi: Hrvatska je patrijarhalna, ali zakoni moraju mijenjati stvari

Zacijelo pritisnuti ljutnjom svojih pretplatnika, čelnici Hrvatske radiotelevizije na koncu su kupili prava prijenosa za nastupe hrvatskih rukometašica na Prvenstvu Europe, ali samo one u borbi za medalje. A naša je teza da bi HRT kao javni servis koji se hrani novcem građana trebao prenositi sve utakmice naših reprezentacija s velikih natjecanja, a ne samo kada one uđu u zonu borbi za odličja.

A kako je to uređeno u zemlji s čijom će se reprezentacijom naše rukometašice suočiti u petak, u polufinalu EP-a, prenijela nam je Morana Paliković Gruden, HOO-ova dopredsjednica i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u sportu te predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza.

– U Francuskoj je zakonom određeno da ako kupujete pravo prijenosa nekog muškog sportskog natjecanja kao televizijska kuća morate kupiti i isto takvo natjecanje za žene.

Televizije ne pokazuju interes

A to je mjera koja bi, u hrvatskim okolnostima, natjerala RTL da, s obzirom na to da prenosi nastupe muške reprezentacije na velikim natjecanjima, to čini i za rukometašice. RTL se voli pohvaliti da je tradicionalno rukometna televizija, a za ženski rukomet baš i ne pokazuje zanimanje.

Posljednjih godina medijska prisutnost ženskog ekipnog sporta bila je tema nekoliko stručnih skupova, no nije se puno toga promijenilo, za što se opravdanje zacijelo nalazilo u manjoj uspješnosti ženskih nacionalnih vrsta u rukometu, košarci, odbojci, vaterpolu... No bez obzira koliko nam sportašice bile daleko od svjetskog vrha, nacionalne televizije nekako bi trebalo prisiliti da u svom programu nude i nastupe hrvatskih ženskih reprezentacija, a na tom tragu Paliković Gruden ističe:

– Ženski timski sportovi nemaju dovoljno pažnje naše šire zajednice. S obzirom na sve uspjehe koje su žene ostvarile u hrvatskom sportu, doduše više pojedinačno nego timski, mi smo dužni iznaći neke mjere kojima ćemo im osigurati ravnopravan status u elektroničkim i ostalim medijima.

I doista, znate li tko je u top pet najtrofejnijih hrvatskih sportaša u posljednja dva desetljeća? Tko je to osvojio najviše medalja pod hrvatskim stijegom od 2000. naovamo? Dvije muške posade – veslačka braća Sinković te jedriličari Fantela i Marenić – ali i tri dame. Skijašica Janica Kostelić, skakačica u vis Blanka Vlašić te bacačica diska Sandra Perković. A ako je tome tako, onda ženski sport svakako zaslužuje više posvećenog mu vremena u informativnim emisijama nacionalnih televizija od podatka koji nam je prezentirao Jura Ozmec, direktor Sportske televizije i predsjednik Hrvatskog zbora sportskih novinara:

– Prema ispitivanju Agencije za elektroničke medije, u vijestima na HRT-u, Novoj TV i RTL-u u 2019. godini ženski je sport dobio samo tri posto vremena.

S obzirom na to koliko su često ovih dana bile u vijestima tih televizija, rukometašice će zacijelo taj postotak za 2020. popraviti, no, ističe Ozmec, to će još uvijek biti brojka daleko od traženog omjera.

– Mi se pak možemo pohvaliti da smo u 2019. na SPTV-u imali 43 posto ženskog sporta, a i pokrenuli smo emisiju o ženama u sportu.

Da bi i ostale televizije dosegnule tu brojku, morala bi se promijeniti zakonske postavke kao što je to, navodi Ozmec, slučaj u Španjolskoj.

– Oni su u svom parlamentu izglasali da se njihovi sportaši moraju televizijski pratiti na način koji ću iznijeti na primjeru tenisa. Recimo, na jednom Grand Slamu televizija s pravom njegova prijenosa mora prenositi sve mečeve španjolskih predstavnica u turniru, kao i muški i ženski finale, neovisno o tome ima li u njima Španjolaca i Španjolki.

Za projekte 30 tisuća dolara

Ozmec ističe, a nije se teško s njime složiti, da je prisutnost žena sportašica u elektroničkim medijima odraz stanja u društvu. Na tom tragu je i Paliković Gruden:

– Mi smo patrijarhalno društvo u kojem većina ljudi i dalje drži da je sport muški rezervat. Hrvatsko stanovništvo čini 52 posto žena, a broj žena koje se bave sportom u velikom je disbalansu u odnosu na muške sportaše. Posebice je to vidljivo u timskim sportovima.

Kao dobitnica MOO-ova trofeja “Žene i sport”, Morana je za daljnji rad dobila i 30 tisuća dolara.– Taj novac iskoristit ćemo za nove projekte u smjeru medijske vidljivosti ženskog sporta, ali i stimulacije ženskog juniorskog sporta. Jer, ako ne podupirete juniorke, onda nećete imati ni seniorke jer mlade žene češće odustaju od sportaša od mladića.