Muž koji je fizički zlostavljao lijepu UFC borkinju balkanskog prezimena saznao kaznu

Završeno je suđenje uskoro bivšem suprugu UFC-ove borkinje Rachael Ostovich, Arnoldu Berdonu. On se nagodio sa sudom, dok je sa UFC zvijezdom već u procesu razvoda.

Berdon je odradio nešto što u američkog pravosuđu zovu “no contest” odnosno Nolo contendere. U pitanju je svojevrsna nagodba, gdje se okrivljenik službeno ne izjasni krivim, ali prihvati odluku suda. Očekuje se kako će biti osuđen na uvjetnu kaznu.

Moramo priznati kako je Berdon na kraju jako dobro prošao, kada se uzme u obzir da je mogao (po mnogima i trebao) biti osuđen za pokušaj ubojstva. Berdon se prvobitno izjasnio nevinim, da bi se nešto vjerojatno promijenilo nakon što se pojavila snimka na kojoj se čuje kako prijeti ubojstvom, a Rachael je na kraju gola skočila s balkona i pobjegla.

Par je već u procesu razvoda, a Rachael je vrlo zanimljivo reagirala na odluku. Iz reakcije se da zaključiti kako ju je u potpunosti podržala te je vjerojatno ista došla dijelom na njenu inicijativu.

“Zadovoljna sam što je Arnold prihvatio odgovornost svojih postupaka i odlučio prihvatiti pomoć koja mu je potrebna da bi bio što bolji otac našoj kćeri”, službena je izjava Ostovich, koju je prenijela njena odvjetnica. Berdon trenutno ima pravo dva puta tjedno vidjeti kći, ali u prisustvu službenih osoba.

Berdon je također profesionalni MMA borac, koji je do sada ostvario sedam pobjeda i dva poraza te je bio na pragu većih promocija. Njega su na izlasku sa suda upitali što će biti s njegovom karijerom, no on nije bio raspoložen dati nikakvu službenu izjavu na tu temu, piše Fight Site.

