Mostarsko čudo od djeteta (17) zauzelo četvrto mjesto na plivačkom SP u Japanu

INTERVJU ZA VL

Blanka o sjajnoj karijeri, operaciji i životu nakon umirovljenja: 'Danas sam potpuno posvećena sinu'

– Trenutačno sam potpuno posvećena sinu Mondu, imamo svoju dnevnu rutinu u kojoj uživam. Ponekad uspijem odraditi kratki trening kod kuće kada on spava, ali nije to kao prije. Vjerujem da ću se vratiti redovitim treninzima kada on postane malo samostalniji. Ali to će biti samo iz gušta.