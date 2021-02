Mogu li studentice nadigrati profesionalke iz Koprivnice?

Najveći hrvatski ženski rukometni derbi igra se danas (18 sati) u Koprivnici između Podravke Vegete i Lokomotive. To su jedina dva hrvatska kluba koja su osvajala naslov prvaka Hrvatske. Koprivničanke su puno uspješnije s čak 25 naslova, dok je Lokomotiva bila prvak triput – 1992., 2004. i 2014. godine. Posljednje prvenstvo Hrvatske prekinuto je zbog pandemije i nije proglašen prvak.

A posljednji Lokomotivin naslov kao trener osvojio je Irfan Smajlagić. Glavne zvijezde kluba iz Crnatkove tada su bile vratarka Jelčić te Bašić, Horvat, Benko i Kožnjak, a kao mlade su se probijale Krsnik i Debelić, danas stožerne igračice reprezentacije. Nije ni Podravka bila loša – Kapitanović, Havić, Živković, Dragišić, Trifunović... Trener je bio Goran Mrđen. Kako je Podravka u ovom prvenstvu već pobijedila u Zagrebu (34:30), teško je očekivati da će lokosice u Koprivnici pobijediti i tako ugroziti još jedan naslov kokica.

Sve četiri vratarke reprezentativke

– Ne treba se zavaravati. Podravka je jedini profesionalni klub u Hrvatskoj. Mi svi ostali smo amateri. Moje igračice uglavnom studiraju ili rade i ponekad im je teško uskladiti privatne obveze sa sportskima. Nadalje, ritam je takav da u mjesec dana igramo 11-12 utakmica što je jako puno. No,kako je nama, tako je i ostalima – rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

Puno se toga dogodilo između one prve i današnje utakmice.

– Da, reprezentacija Hrvatske osvojila je broncu na Europskom prvenstvu, a u današnjem susretu vidjet ćemo sve reprezentativke iz Hrvatske lige izuzev Josipe Mamić koja igra u Bjelovaru. U odnosu na tu utakmicu, mi smo oslabljeni za ozlijeđenu Paolu Posavec, a suparnice za Selenu Milošević. Kod nas je još upitna i Kristina Prkačin. Bez obzira na sve, igrat ćemo hrabro. Možda su Koprivničanke u prednosti jer su igrale puno jače utakmice od nas, ali i ne mora tako biti. Nama će ova utakmica poslužiti i kao dobra provjera uoči polufinala EHF Europskog kupa – dodao je Šoštarić.

Puno toga ovisit će o vratarkama. Kod Lokomotive to su Bešen i Ivančok, a kod Podravke Dumanska i Ećimović. Zanimljivo je da su sve četiri reprezentativke – Bešen i Ećimović hrvatske, Ivančok austrijska, a Dumanska rumunjska reprezentativka.

– Igramo najvažniji derbi hrvatskog prvenstva, ovo je utakmica u kojoj se vjerojatno odlučuje o prvaku i toga smo svi svjesni, a napravit ćemo sve da i osvojimo naslov – rekao je Zlatko Saračević, kojeg će na kraju sezone na klupi Podravke Vegete zamijeniti Krunoslav Hrupec.

Kokice imaju maksimalna 22 boda

Dejana Milosavljević bila je jedina igračica Podravke Vegete na Europskom prvenstvu. Vjerojatno bi bila i poneka više da se u klub tada nije uvukao koronavirus.

– Atmosfera je dobra s obzirom na to da igramo jednu od važnijih utakmica sezone. Tempo i treninzi su dosta jaki s obzirom na to da nas je manje u odnosu na početak sezone. Dat ćemo sve od sebe da dođemo do pobjede i budemo bliže osvajanju prvenstva što nam je i jedan od ciljeva. Derbi će, kao i uvijek, biti težak, ali vjerujemo da ćemo igrom opravdati očekivanja – zaključila je Dejana Milosavljević.

Podravka Vegeta u dosadašnjih 11 kola Prve hrvatske rukometne lige ima stopostotni učinak, ukupno 11 pobjeda i maksimalna 22 boda.