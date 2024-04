Navijač pogodio tricu s centra, a trener zmajčeka kazao: 'Svaka čast kolegi Repeši koji je morao raditi u shizofrenoj situaciji'

U posljednjoj utakmici osnovnog dijela sezone regionalne lige, momčad Cibone izgledala je kao ispuhani balon. A svojom igračkom širinom i energijom "probušili" su ga košarkaši Cedevita Olimpije koji su se u Ljubljanu vratili s pobjedom od 25 koševa prednosti (72:97).

- Osim početka utakmica i početka treće četvrtine, kada smo odgovorili energijom, pokazalo se da mi ne možemo parirati momčadima iz gornjeg doma ove lige. Žao mi je što regionalnu sezonu nismo završili boljom predstavom no dobro je da se nitko nije ozlijedio - kazao je Cibonin trener Dino Repeša izloživši plan za nastavak domaće sezone:

- Mustapić, Proleta i Bošnjak su završili sezonu što se utakmica tiče jer ne mogu igrati domaće prvenstvo. No, ja ih moram koristiti u treningu jer ne bez njih ne bismo mogli kvalitetno trenirati. Ja se nadam da u Favbet Premijer ligi možemo izboriti još koju pobjedu i doigravanje dočekati na trećem mjestu. No, Cedevita Junior pobijedila je Split pa to još nije sigurno. Ja se samo nadam da se nitko neće ozlijediti i da je Aranitovićeva povišena temperatura nešto što će se brzo sanirati jer budemo li morali igrati domaće prvenstvo s četiri seniora bit će jako teško. Ne daj Bože da klub ikad više bude u ovakvoj situaciji, tko god bio trener i tko god igrao.

Na tu temu referirao se i trener Ljubljančana Zoran Martić koji je više htio govoriti o Ciboninoj situaciji nego uvjerljivoj pobjedi svog sastava.

- Ja bih izrazio podršku Ciboninim igračima i stručnom stožeru jer odradili su, uz sve te probleme, vrlo dobru sezonu. I bili su svima neugodan suparnik. Ja sam kao dijete igrao košarku kada su Cibona i Split bili prvaci Europa, ja sam se oduševljavao s Cibonom i Draženom i nije mi bilo teško stajati ispred Doma sportova i po tri sata samo da uđem na utakmicu. I stvarno mi je žao da je Cibona u tako teškoj situaciji. Mada bi to po nas bilo teže, ja bih volio da Cibona ima neke zdrave osnove.

Iz trenerske, kolegijalne, perspektive gledano, koliko je ovo što radi Dino Repeša teško? Kako je u istom vikendu pripremati krnju momčad za domaće prvenstvo a potom kompletnu momčad za utakmicu ABA lige?

- Nikad u tako shizofrenoj situaciji nisam bio i ne znam kako bih se u njoj snašao. Vjerojatno mu nije bilo lako motivirati igrače da odrade sezonu kao što su ju odradili - kazao je Martić.

A još teže bi moglo biti sljedeće sezone, naročito ako klupsko vodstvo ne skine blokade kod Hrvatskog košarkaškog saveza. Osim toga, ABA liga se širi na 16 klubova što znači i više utakmica pa Repeša naglašava:

- Ako se ne riješe dugovi i ne skinu blokade, ako se bitno ne poveća proračun kluba, bit će jako teško ostati u toj ligi. Bit će to puno teže nego ove sezone. Istina je, Dubai će zacijelo biti vrlo atraktivan suparnik no što znači igrati protiv atraktivna suparnika ako je "minus 20". Ako pak ostanu 33 kola domaćeg prvenstva ne znam kada će klub stići odigrati sve te utakmice a već tijekom ove sezone nismo baš nailazili na susretljivost i kolegijalnost ostalih klubova pri organizaciji utakmice.

Za bodove koji su Ljubljančane zadržali u utrci za četvrto mjesto najzaslužniji su krilni-centar Aleksandar Šaškov (20 koševa, 13 skokova), teški centar Alen Omić (14 koševa, 14 skokova) i krilo Zoran Dragić (14 koševa, 4 asista). Kod Cibone, koja će završiti između 10. i 12. mjesta (ovisno o rezultatima Borca i FMP-a u posljednjem kolu) u ligi s 14 klubova, dvoznamenkasti su bili jedino centar Filip Bundović (18 koševa, tri trice) i razigravač Jakov Mustapić (17 koševa, 5 asista) kojem je ovo bila posljednja ovosezonska utakmica:

- Možda nisam još niti svjestan trenutne situacije koja je nesvakidašnja jer prvi put u karijeri, osim za vrijeme pandemije koronavirusa, završavam sezonu ovako rano. Osjećam se nekako prazno, sustigao nas je umor što se danas i vidjelo. Što je tu je, ako mi menadžerska agencija ne nađe neku posudbu do kraja sezone ne ostaje mi ništa drugo nego navijati za klupske kolege iz prvog reda, u završnici domaćeg prvenstva.

Premda su njegovi ljubimci izgubili s vrlo visokim rezultatom, jedan je vjerni Cibonin navijač ipak imao razloga kući otići sretan. A to je 55-godišnji autolakirer Ivan Sertić koji je, u poluvremenu, pogodio tricu s centra i zavrijedio 1000 eura koje dodjeljuje tvrtka GAZ Nutrition.

- Igrao sam ja s društvom košarku i znao sam ponekad ostati na igralištu i zabiti s centra no ovo mi je ipak najvažniji koš u mojoj haklerskoj karijeri - kazao je simpatični gospodin Sertić.