Modriću stigle čestitke od čovjeka koji mu je nanio jedan od najtežih poraza: 'On je savršen primjer'

Ovog vikenda se u Italiji igra sedmo kolo Serie A, a tako će u akciju i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. Njegov Milan na svom San Siru dočekuje 17. Fiorentinu koja u prvih šest kola ne zna za pobjedu već imaju po tri remija i poraza. Milan je s druge strane treći na ljestvici sa samo dva zaostatka za vodećim dvojcem - Napolijem i Romom.

Uoči utakmice intervju za Gazzettu dello Sport dao je legendarni turski stručnjak Fatih Terim koji je u karijeri vodio oba kluba. Proveo je 28 utakmica na klupi 'Viola' u sezoni 2000./01., a sezonu kasnije vodio je Milan u 13 utakmica. U svom medijskom istupu posebno lijepe riječi rezervirao je baš za Modrića kojeg smatra jednim od najboljih nogometaša moderne ere i ističe ga kao primjer profesionalizma:

- Ne, ne iznenađuje me što još uvijek radi razliku. U usporedbi s prošlošću, igrači danas imaju mogućnost produžiti svoju karijeru ako paze na svaki detalj, ako žive kao pravi profesionalci. U tome je Modrić savršen primjer - rekao je 72-godišnji stručnjak.

Terima se smatra največim turskim trenerom svih vremena. U više navrata vodio je tursku reprezentaciju i Galatasaray, a najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Kupa UEFA, današnje Europske lige, s Galatom u sezoni 1999./2000.

Na klupi Turske najveći uspjeh mu je polufinale Europskog prvenstva 2008. kada je u četvrtfinalu izbacio Hrvatsku nakon raspucavanja jedanaesteraca. Jedan od ključnih igrača te generacije pod Slavenom Bilićem bio je upravo Modrić. Terim je posljednji angažman imao u saudijskom Al-Shababu s kojim se razišao u lipnju.