Modrićevi liječnici pogledali nalaze i ostali u šoku: Nezaustavljiv je

Najbolji hrvatski nogometaš i jedan od najboljih nogometaša svijeta, Luka Modrić, unatoč tome što ima punih 36 godnia na leđima, ne prestaje oduševljavati na terenu, ali izvan njega.

Kako smo ranije pisali, Luka se vratio s godišnjeg odmora na pripreme za novu sezonu u europskom prvaku, Real Madridu, no za razliku od većine Modrić na godišnjem nije odmarao već je neprekidno trenirao po individualnom programu i, čini se, u formi je života.

Barem tako pokazuju rezultati liječničkog pregleda, odnosno sistematskog. Rezultati nisu pokazali ništa novo, osim što su, prema pisanju tamošnjih medija, liječnici ostali bez teksta kada su vidjeli rezultate ovog 36-godišnjaka.

- On je nezaustavljiv. S ovakvim rezultatima na ovakvoj razini može bez problema igrati do 40 - kazali su klupski liječnici Lukinom treneru Carlu Ancelottiju koji na kapetana Vatrenih računa i u novoj sezoni, budući da Modriću ugovor vrijedi još cijelu sljedeću sezonu, a Real je pokazao da svoju desetku želi zadržati i duže.

Real Madrid's youngest player Luka Modric has returned to the club after vacation.

Podsjetimo, Modriću je ovo deseto ljeto s Real Madridom budući da je došao u klub krajem kolovoza 2012. iz londonskog Tottenhama.

Igrači Real Madrida će se pod nadzorom kondicijskog trenera Antonija Pintusa te šefa liječničke službe Nike Mihića pripremati u svom kampu sve do odlaska na pripreme u Sjedinjene Države. Ondje zbog koronavirusa nisu bili od ljeta 2019.

U Las Vegasu će 23. srpnja odmjeriti snage sa svojim vječnim rivalom Barcelonom, što će im biti prva utakmica nakon 28. svibnja, kad su u finalu Lige prvaka u Parizu pobijedili Liverpoola sa 1-0. To će ujedno biti prvi susret u kojem će nastupiti zasad jedina dva pojačanja, njemački stoper Antonio Rudiger (29) koji je pristigao iz Chelseaja te francuski veznjak Aurelien Tchouameni (22), došljak iz Monaca.

Luka Modric of Real Madrid smiles as he crosses the pitch wearing his winners' medal following the 1-0 victory in the UEFA Champions League match at Stade de France, Paris.

Na američkoj turneji će Real odigrati još dvije utakmice: 26. srpnja u San Franciscu protiv meksičke Club Americe te 30. srpnja u Los Angelesu protiv Juventusa.

Prva službena utakmica u novoj sezoni za osvajača Lige prvaka bit će dvoboj europskog Superkupa protiv njemačkog Eintrachta, koji je na rasporedu 10. kolovoza u Helsinkiju, a u obranu naslova prvaka Španjolske "kraljevski klub" će krenuti gostovanjem kod novog prvoligaša Almerije.

Uz Modrića još se trojica hrvatskih nogometaša trenutno nalaze na popisu španjolskih klubova uoči početka Primere.

Ivan Rakitić (34) je sa Sevillom na pripremama u Južnoj Koreji, dok se vratar Ivo Grbić (26), nakon jednogodišnje posudbe u francuskom Lilleu, priključio pripremama Atletico Madrida u mjestu Los Angeles de San Rafael udaljenom 70 kilometara od španjolske prijestolnice. Osasunin napadač Ante Budimir (30) trebao bi se 18. srpnja priključiti suigračima u Pamploni.

U prvom kolu prvenstva 12. kolovoza na suprotnim stranama će se naći upravo Budimir i Rakitić u susretu Osasune i Seville. Atletico, čiji je Grbić pričuvni vratar, gostovat će kod Getafea.