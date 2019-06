Modrić progovorio o tome koliko još misli igrati za reprezentaciju!

Ponajbolji nogometaš svijeta Luka Modrić dao je vrlo zanimljiv intervju novinaru španjolskog lista AS. Govorio je budućnosti, o tome koliko još misli nastupati za reprezentaciju, ali i gdje se vidi jednom nakon što završi karijeru.

- Svakodnevno sam ponosan što predstavljam svoju državu. Kapetan sam i to me silno ispunjava. Želim nastaviti u reprezentativnome dresu, ali tome će biti tako sve dok će me izbornik trebati i dok ću vjerovati da pomažem svojim igrama. Jednom kada osjetim da više ne doprinosim, otići ću, neće mi nitko morati tjerati - naglasio je hrvatski kapetan i rekao da još ne razmišlja o prekidu karijere:

- Neću ispred sebe stavljati neka ograničenja, idem malo po malo. Osjećam se odlično iako iza mene nije sjajna sezona i to priznajem. Ali u meni je još uvijek dovoljno snage da igram nogomet na razini kakvu traži madridski Real.

Ne razmišljam još o prestanku, ali znam da bih po svršetku karijere volio ostati u nogometu, još nisam siguran u kojoj ulozi. Ali kada razmišljam o tome, vidim da trenerski posao nije za mene, pogotovo kada se sjetim kakve glavobolje treneri imaju s nama igračima. U svakom slučaju, sada samo želim uživati u nogometu.

Obitelj mi obožava Madrid, ovdje imamo mnogo prijatelja i riječ je o gradu u kojem bih mogao ostati živjeti - kazao je osvajač Zlatne lopte, koji se ponovo osvrnuo na to veliko priznanje France Footballa:

- Bio je to velik kompliment mojoj karijeri. Predivan je osjećaj osvojiti takvu individualnu nagradu, pogotovo u vrijeme dok nogomet igraju Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

>>> Luka Modrić iskazao kao sjajan tenisač, pogledajte ga u igri parova uz Marina Čilića