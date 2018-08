'Modrić je postao najbolji jer je igrao sa mnom'

Rafael van der Vaart u Tottenham je dijelio svlačionicu s Lukom Modrićem i Garethom Baleom. Ističe da tada nije mogao predvidjeti da će njih dvojica biti ponajveće zvijezde Reala.

- Tada se nije to moglo predvidjeti, ali ne čudi me da im ide ovako dobro. Osobno sam uvidio da se radi o vrsnim igračima, ali od onda su napravili ogroman napredak i sada su u top 5 najboljih na svijetu - rekao je za Football.ua Van der Vaart pa u šali dodao:

- Kada me god netko pita za njih, kažem im da postali najbolji na svijetu jer su trenirali sa mnom.

U Ajaxu je Nizozemac dijelio svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem.

- S Ibrahimovićem nije bilo lako. Obojica smo bili mladi, a kada je on došao u klub mislio je da je najbolji, a ja sam tada imao taj status. Mislim da je bio malo ljubomoran! Bio je to sukob ega u kojem sam ja njemu predstavljao veći problem nego on meni. No, radi se o iskrenoj osobi s kojom danas ne bih imao nesuglasica.

U karijeri je Van der Vaart igrao i za Real.

- To je najveći klub na svijetu, jedini čiju majicu svaki dan nosim i mislim 'Wow, uspio sam!' Toliko je velik. U svijetu, taj bijeli dres, stadion, povijest. Pa i danas me pozivaju na utakmice, u svlačionicu... mnogi to ne znaju, ali Real sjajno tretira svoje bivše igrače - rekao je Nizozemac pa dodao da mu je najbolji suigrač u karijeri Cristiano Ronaldo. No, njegov potez u Juventus na smatra dobrim potezom.

- To je šteta, pomalo sam i tužan zbog toga, bio je tako dobar u Realu. Pa Messi, recimo, nikad ne bi napustio Barcelonu.

Van der Vaart od ove sezone igra za danski Esbjerg.