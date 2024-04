Moćni Real saznao protivnika u četvrtfinalu Eurolige, evo na koga će Hezonja i društvo

Objasnio za Večernjak

Aco Petrović: Ponovo sam preuzeo Brazil jer mi odgovaraju kratke dionice

Nisam ovo očekivao no njima se situacija iznenada zakomplicirala i kako sam ja s predsjednikom bio u stalnom kontaktu ne čudi me da me nazvao i ponudio mi suradnju, objašnjava Petrović