Miočić otkrio što mu je sad važnije od Ngannoua pa istaknuo: 'Hrvati su divljaci!'

U tjednu možda i najveće borbe njegove iznimne karijere Stipe Miočić odgovarao je na pitanja o svojoj dvoipolgodišnjoj kćerkici i o tome kako će malena uskoro dobiti društvo. Bio je opušten kao da ga u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu čeka dobra zabava u nekom od tamošnjih hotela, a ne borba protiv čuda prirode.

A tako upravo mnogi etiketiraju nadljudski snažnog izazivača Kamerunca Francisa Ngannoua, čovjeka koji je četiri svoja posljednja protivnika pomeo, sveukupno, za samo 162 sekunde što je uistinu zastrašujuće.

No više od svojeg pojasa UFC-ova teškaškog prvaka Stipe voli svoju obitelj. Vidjelo se to u razgovoru s najpoznatijim MMA kroničarom Arielom Helwanijem koji nije uvijek ugodan sugovornik pa mu je Stipe dao do znanja da se osjeća kao na policijskom ispitivanju.

Sin stiže u kolovozu

– U kolovozu bih trebao dobiti sina – pohvalio se Stipe i u pokušaju da bude duhovit posegnuo za vrlo neobičnom metaforom za drugu trudnoću svoje supruge.

– Pa ja sam trebao biti hokejaš. I drugi put sam provukao pak pored golmana.

Odgovorio je i na pitanje je li baš to i priželjkivao, da njegovim dvorištem ubuduće trčkaraju i žensko i muško dijete.

– Naravno da sam htio imati djecu oba spola, no ja bih se osjećao blagoslovljeno i da su dvije kćeri.

O izazovima s kojima se kao roditelj susreće veli:

– Nema knjige koja će vam opisati sve što vas čeka kao roditelja. Moja kćerkica vrlo je otvoreno i aktivno dijete pa je treba stalno paziti. Znatiželjna je, upija kao spužva.

S obzirom na to da je riječ o dvoipolgodišnjoj djevojčici, ima li malena Miočićka ideju o tome koliko je njen otac slavan i da se bori pred milijunima ljudi.

– Hm, ovo da sam toliko slavan, ne znam baš. No, vidi ona mene kada ja odem trenirati u naš obiteljski podrum. Kada zaviri da vidi što radim, počne vikati: “Udari, udari, udari...”

I dok je malenoj dozvoljeno gledati tatu kako udara vreću, to kako udara svoje protivnike, to joj nije dozvoljeno.

– Jednom se dogodilo da je supruga na televiziji naletjela na detalje iz neke moje borbe i malena me prepoznala. No supruga je odmah televizor ugasila. Ni ja ni ona ne želimo da nam kći to vidi.

Nije to bila trenutačna reakcija, već svjesna odgojna odluka.

– Ne želim da se dijete preplaši viđene brutalnosti.

Nakon što je kazao da je njegova želja da sudjeluje u svakom trenutku odrastanja svog djeteta, Stipe je upitan proizlazi li takav stav i iz činjenice da je on dijete rastavljenih roditelja, Hrvatice Kathy i Hrvata Bojana.

- Ja sam imao godinu dana kada su se oni razveli, ali odrastao sam normalno. Ostao sam kod mame, a često sam se družio s ocem, najviše vikendima. Meni se to neće dogoditi jer ja volim svoju ženu.

Tu je negdje novinar zambremzao opravdavajući se da nije htio reći da će se to dogoditi i u njegovu braku, a potom je uslijedilo pitanje o tome kako ga doživljavaju odgojitelji i drugi roditelji kada dođe po kćer u vrtić. Zaustavljaju li ga i traže autograme, selfije...?

– Uglavnom ne, najčešće su to roditeljske teme i to što se taj dan događalo u vrtiću. Samo jedan čovjek mi je kazao da je njegov sin moj veliki fan i da bi volio imati sliku sa mnom.

U svojim medijskim istupima Stipe je znao govoriti i o “imigrantskom mentalitetu”.

– Volim spomenuti od kuda su došli moji roditelji. Ja sam Hrvat, mi smo divljaci.

Da ne bi netko pomislio da je Miočić htio reći da je Hrvatska zemlja divljaka, dodat ćemo da se ovim terminom borci časte kada se radi o nekome tko se ističe silnom srčanošću, hrabrošću i neumoljivošću. Je li to baštinio od svoje samohrane majke Kathy, inače rođene u Cetingradu?

– Vjerojatno jesam. Ona nikad nije prestajala raditi, kao da nikad ne spava. Stalno je bila u pokretu i stalno je nešto činila za mene, nikad za sebe. Volio bih biti roditelj poput nje.

Komentirajući ovaj intervju, mnogi MMA poklonici Stipi su odali priznanja poput ovih:

– On je najprizemljeniji prvak ikada.

– Ja sam Francisov navijač, ali imam veliko poštovanje prema Stipi. Koji je to cool tip, otac, uzor i veliki borac.

– Stipe “Clark Kent” Miočić. Izgleda kao Superman.

– Stipe izgleda kao normalan tip bez supermoći koji se bori sa superherojima.

– Stipe je tip čovjeka koji će se radije povući nego se u baru potući.

Zanimljivo je da u red finih ljudi svakako spada i Stipin protivnik Ngannou, koji je također jedna ugodna osobnost, pa je netko dobro primijetio da će se dvojica najfinijih momaka boriti za epitet najopakijeg čovjeka na planetu.

Petkom ne jedem meso

Za očekivati je da će više pristaša imati upravo Stipe jer uz njega će biti cijela vatrogasna Amerika. A po običaju, Stipe je prije polaska u Las Vegas odradio svoju šihtu u vatrogasnoj postaji u kojoj povremeno radi. Bilo je to u petak, samo osam dana uoči borbe.

– Ovaj posao drži me uzemljenim. Osim toga, mentalitet ovih ljudi s kojima radim je drugačiji i to mi dobro dođe – kazao je Stipe nakon što je oprao suđe i pomeo pod nakon večere za koju je zahvalio kolegi koji je kuhao:

– Ja sam katolik i petkom ne jedem meso pa je za mene pripremio škampe.

Inače, u ovu borbu Stipe će ući sa 105 kilograma, brži i pametniji no što je bio u prvoj borbi s Ngannouom koju je, prije tri godine, dobio na bodove.